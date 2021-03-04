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Немецкая Volocopter привлекла для разработки аэротакси ещё 200 млн евро инвестиций

В четвёртом за свою историю раунде сбора инвестиций немецкая компания Volocopter собрала 200 млн евро ($240 млн), что превысило сумму ожидаемых сборов. Инвесторы охотно дали деньги на развитие электрического воздушного беспилотного транспорта будущего. Среди инвесторов Volocopter такие компании, как Geely, Daimler, DB Schenker и Intel Capital, а среди новых вкладчиков появились японские NTT и Tokyo Century.

Источник изображения: Volocopter

Источник изображения: Volocopter

Компания Volocopter поднимает в небо прототипы аэротакси с 2011 года. Пробные полёты аэротакси VoloCity совершили в небе Сингапура, Хельсинки и над Дубайем. Ожидается, что VoloCity будут обслуживать пассажиров во время Олимпиады в Париже в 2024 году, а с 2023 года будут совершать экскурсионные полёты в окрестностях Сингапура. Сейчас Volocopter работает над пятым поколением аэротакси VoloCity и продолжает совершенствовать прототипы грузовых воздушных беспилотных аппаратов VoloDrone. Собранные средства компания направит на ускорение перехода к коммерческой стадии эксплуатации нового вида городского транспорта.

По словам представителей Volocopter, компания находится на завершающей стадии создания новых, устойчивых вариантов передвижения для городов по всему миру. Она первой получила разрешение на проектную деятельность в ЕС в области создания электрического воздушного транспорта с вертикальными взлётом и посадкой, что значительно ускорило процессы сертификации новых версий аэротакси и изменений в их конструкции. С 2019 года Volocopter больше не нужно получать разрешение властей ЕС на испытательные полёты модифицированных аппаратов, а это экономия времени, сил и средств.

Источник изображения: Volocopter

Источник изображения: Volocopter

Аппарат Volocopter VoloCity обладает почти в два раза большей грузоподъёмностью, чем его прямой китайский конкурент в лице двухместного аэротакси EH216 компании EHang. Последний может нести груз до 260 кг, а немецкий VoloCity — до 450 кг. В то же время китайская EHang входит в стадию массового производства аэротакси с планами выпускать не менее 600 аппаратов в год, до чего немцам ещё годы и годы. Впрочем, энтузиазм инвесторов в отношении беспилотного воздушного транспорта радует и даёт надежду, что путь к нему будет пройден.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, финансовые новости и аналитика, Дроны и коптеры,
Теги: volocopter, аэротакси, инвестиции
volocopter, аэротакси, инвестиции
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