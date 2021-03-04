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Apple запустила сервис для автоматического переноса фото и видео из iCloud в Google Фото

Компания Apple запустила новый сервис, который позволяет автоматически переносить фотографии, видео и альбомы из iCloud в Google Фото. С его помощью можно в несколько кликов сделать копию хранящихся в облаке Apple файлов, но сам процесс занимает несколько дней.

Изображение: Alex Castro / The Verge

Изображение: Alex Castro / The Verge

Для взаимодействия с новым сервисом необходимо пройти авторизацию на странице privacy.apple.com, после чего можно сформировать запрос на получение копии данных из iCloud. Согласно описанию функции, этот процесс занимает от трёх дней до недели. Стоит отметить, что в работе сервиса есть некоторые ограничения. Например, живые фото, смарт-альбомы, общие альбомы и медиафайлы, не хранящиеся в библиотеке пользователя, в копию не включаются.

Согласно имеющимся данным, в процессе работы новый сервис ничего не удаляет из библиотеки. Он лишь делает копию данных для последующего переноса в Google Фото. Это означает, что в случае, если пользователь не хочет больше хранить файлы в iCloud, то удалять их придётся вручную. Инструмент будет полезен в случае перехода с iPhone на какое-то Android-устройство. Взаимодействовать с сервисом достаточно просто, в несколько кликов можно создать копию, но до этого следует убедиться, есть ли достаточно места для хранения данных в Google Фото.

Apple только запустила новый сервис на этой неделе, поэтому пока он доступен не всем пользователям устройств компании. Согласно имеющимся данным, воспользоваться автоматическим переносом фото и видео из iCloud в Google Фото можно в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и странах Евросоюза.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для iOS,
Теги: icloud, google фото, apple, сервис
icloud, google фото, apple, сервис
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