SpaceX запустила очередные 60 спутников Starlink и успешно вернула ступень Falcon 9. Это был её восьмой полёт

После двух отложенных запусков SpaceX сегодня в 11:24 по московскому времени осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9, выведя очередную партию в 60 микроспутников Starlink на низкую околоземную орбиту. В отличие от прошлого пуска, когда при возвращении из-за отключения одного из 9 двигателей Merlin первая ступень рухнула в воду, в этот раз всё прошло по плану.

Эта первая ступень B1049 ранее использовалась уже в семи пусках, и была успешно возвращена на беспилотную баржу под названием Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя»). Этот полёт стал восьмым запуском данного ускорителя. У SpaceX есть ещё одна ступень, которая использовалась более чем в шести пусках — B1051.

Компания планирует, что все её ускорители будут использоваться минимум 10 раз с незначительным ремонтом между миссиями и целых 100 раз перед полным списанием. Ожидается, что первый ускоритель пройдёт через 10 использований в этом году. Изначально пуск был намечен на 28 февраля, но компания отложила его за 1,5 минуты до старта. Затем пуск снова переносился.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship — SpaceX (@SpaceX) March 4, 2021

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счёт развёртывания на низкой околоземной орбите тысяч аппаратов небольшой массы. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Но это позволит обеспечить скоростной интернет-доступ по всей Земле. В мае 2019 года был осуществлён первый полноценный запуск по программе Starlink с выводом 60 аппаратов на орбиту.

Напомним: клиенты Starlink, участвующие в программе бета-тестирования «Лучше, чем ничего», приобретают комплект, который включает тарелочную антенну с фазированной решёткой и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного подключения к спутниковому интернету. В США стартовый комплект стоит $500 при ежемесячной абонентской плате $100. В октябре 2020 года ARCEP предоставила SpaceX право на строительство и эксплуатацию наземных станций Starlink Gateway во Франции. Согласно официальным документам ARCEP, SpaceX планирует задействовать три наземные станции Starlink во Франции и одну в Великобритании. В феврале SpaceX получила разрешение на предоставление интернет-доступа через Starlink во Франции.