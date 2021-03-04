Премьеру стратегического экшена Dynasty Warriors 9: Empires перенесли на неопределённый срок

Издательство Koei Tecmo в своём официальном микроблоге опубликовало обращение студии-разработчика Omega Force по поводу вынужденного переноса Dynasty Warriors 9: Empires.

Стоит отметить, что конкретной даты выхода у Dynasty Warriors 9: Empires не было никогда, однако ещё до недавних пор премьера стратегического экшена ожидалась в начале текущего года.

Тем временем от старта 2021-го прошло уже два полных месяца, а об уточнении сроков выпуска Dynasty Warriors 9: Empires до сих пор ничего слышно не было. И теперь стало понятно, почему.

Как признались разработчики, производственный темп Dynasty Warriors 9: Empires оказался не столь стремительным, чтобы обеспечить выход игры в обозначенные ранее временные рамки.

В связи с этим Koei Tecmo и Omega Force были вынуждены отложить запуск Dynasty Warriors 9: Empires на неопределённый срок. Когда ждать появления информации о выходе игры, команда не уточнила.

В качестве компенсации за перенос разработчики опубликовали первый кадр из вступительного ролика Dynasty Warriors 9: Empires (прикреплён выше). Изображение позволяет представить, что ждёт игроков на релизе.

Dynasty Warriors 9: Empires создаётся для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Вместо открытого мира в проекте будет сделан упор на стратегические элементы, включая командование отрядами.