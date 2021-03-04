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Honda первой начнёт продажи робомобиля, который сам ездит в пробках и позволяет убирать руки с руля

Прототипы автомобилей, не требующих вмешательства водителя, уже активно испытываются не только в США, но и в некоторых других странах, хотя на этом этапе автоматику по-прежнему страхует испытатель. Honda же решила вывести на дороги Японии первый серийный автомобиль, официально соответствующий критериям автономности управления третьего уровня.

Источник изображения: Honda Motor

Источник изображения: Honda Motor

Во многом этому способствовало принятие японскими властями изменений в законодательстве, которые позволяют снять с водителя ответственность за последствия инцидента, который произошёл в момент управления машины силами автоматических систем. Местные законы также разрешили эксплуатацию машин с уровнем автономности третьего уровня на дорогах общего пользования с условием ограничения максимальной скорости в таком режиме на уровне 60 км/ч.

Готовя к выводу на рынок флагманский седан Legend нового модельного года, компания Honda предпочла ограничить его способность автоматически передвигаться по улицам городов только на скорости не более 50 км/ч. По сути, японские инженеры внедрили комплекс датчиков и управляющего программного обеспечения, который позволяет водителю не участвовать в управлении транспортным средством при передвижении в плотном потоке машин на скорости до 50 км/ч. Получился своего рода «пробочный автопилот», который и был назван соответствующим образом — Traffic Jam Pilot.

Ещё одной особенностью системы помощи водителю в Honda Legend станет возможность убирать руки с рулевого колеса во время движения. Правда, для этого должен быть включён адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control, ACC) с функциями движения на невысокой скорости (Low-Speed Follow) и удержания полосы движения (Lane Keeping Assist System, LKAS). При этом без рук автомобиль сможет не только ехать по заданной полосе, но и перестраиваться.

Утверждается, что это первый случай выхода на рынок серийной машины с сертификатом соответствия третьему уровню автономности по классификации SAE. Всего таких уровней шесть, включая нулевой, на котором никакой автоматизации управления не предусмотрено. Третий уровень автономности предоставляет водителю чуть больше времени на вмешательство в управление при возникновении прогнозируемой критической ситуации.

Honda Legend в новой комплектации будет предлагаться по цене $102 000 и будет выпущена партией не более ста экземпляров, все они будут отданы клиентам в лизинг на территории Японии, что позволит специалистам Honda накапливать информацию о поведении автоматики в различных ситуациях. Будущие владельцы должны будут пройти подробный инструктаж о специфике обращения с системами помощи водителю.

При разработке системы управления специалисты Honda смоделировали около 10 млн возможных ситуаций и провели испытания на дорогах общего пользования с пробегом около 1,3 млн км. Машина обладает уже привычными ассистентами второго уровня, она способна удерживать себя в пределах полосы и автоматически перестраиваться, а также экстренно останавливаться перед препятствием. В случае отсутствия реакции со стороны водителя автомобиль самостоятельно остановится в выбранном безопасном месте.

Mercedes-Benz собирается выпустит на рынок свой первый автомобиль с третьим уровнем автономности до конца этого года. Японские аналитики считают, что широкое распространение данные системы получат не ранее 2030 года, а к 2045 году по дорогам планеты будет колесить не менее 43 млн машин с третьим уровнем автономности. Пока что обеспечиваемый переходом от второго уровня к третьему прогресс в автономности не так велик, чтобы оправдать существенное увеличение стоимости сопутствующего оборудования. В текущем десятилетии доминировать будет второй уровень автономности.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мир роботехники,
Теги: автопилот, honda, adas, автомобили
автопилот, honda, adas, автомобили
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