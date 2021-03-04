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Mail.ru Group опубликовала отчёт за 2020 год: соцсети и игровое подразделение принесли компании более 80 % выручки

Mail.ru Group опубликовала финансовый отчёт за 2020 год. Совокупная выручка компании за прошедший год выросла на 21,2 %, достигнув 107 миллиардов рублей. При этом чистая прибыль компании упала более чем на 32 %. Об этом сообщается на сайте MRG.

Екатерина Кузьмина, РБК

Екатерина Кузьмина, РБК

Около половины выручки принесли соцсети — «Одноклассники» и «ВКонтакте». За год показатели направления выросли на 4,7 %, достигнув 52,7 миллиарда рублей (49,06 % от общей выручки). Из них примерно 60 % дохода приносит онлайн-реклама. 

Одним из самых быстрорастущих подразделений в прошедшем году стало MY.GAMES. Выручка направления выросла на 30,4 %. Как отмечают представители MRG, это опережает средний рост мировой игровой индустрии примерно на 10 %. За 2020 год подразделение принесло компании 40,7 миллиарда рублей, из которых 98 % пришлось на условно-бесплатные игры. Общее число зарегистрированных пользователей сервиса достигло 770 миллионов человек (в декабре 2020 года), увеличившись на 165 миллионов за год.

Mail.ru Group также похвасталась достижениями образовательных платформ. Выручка сервисов GeekBrains и Skillbox достигла 6,1 миллиарда рублей, превысив ожидаемую планку в 5 миллиардов. Число платных студентов выросло на 103 тысячи, достигнув 170 тысяч (в декабре 2020 года).

Остальные показатели

  • Выручка «Юлы» в 2020 году достигла 3 миллиардов рублей. Число ежемесячных пользователей выросло на 22 % благодаря интеграции с «ВКонтакте». В 2021 году ожидается рост до 3,6-3,9 миллиарда рублей.

  • Выручка Delivery Club (часть СП со Сбером) выросла в 2,3 раза, достигнув 10 миллиардов рублей. К платформе подключились почти 39 тысяч ресторанов.

  • Число поездок в «Ситимобил»  (часть СП со Сбером) выросло в три раза, достигнув 185 миллионов в год. Оборот сервиса составил 46 миллиардов рублей. В будущем компания планирует интегрировать сервис с каршерингом YouDrive.

  • Выручка сервиса доставки продуктов «Самокат» (часть СП со Сбером) составила 9 миллиардов рублей. Платформа доставила 18 миллионов заказов за год. Это в 15 раз больше, чем годом ранее.

  • Mail.ru Group приобрела в сентябре 2020 года сервис доставки еды «Кухня на районе». За прошедший год его выручка выросла в 3,7 раза, достигнув 2,6 миллиарда рублей. Компания обработала 5,2 миллиона заказов.

В 2021 году Mail.ru Group планирует увеличить выручку до 127-130 миллиардов рублей. Полный отчёт можно найти на сайте компании.

Ранее финансовый отчёт опубликовала «ВКонтакте». Годовая выручка платформы составила 25,4 миллиарда рублей, а рост аудитории — 4,5 %.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: mail.ru group, delivery club, вконтакте, my.games, одноклассники
mail.ru group, delivery club, вконтакте, my.games, одноклассники
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