В десктопной версии WhatsApp появилась поддержка голосовых и видеозвонков

В декабре прошлого года разработчики WhatsApp начали тестирование голосовых и видеозвонков в десктопной версии мессенджера. Теперь же было объявлено о том, что возможность совершать голосовые и видеозвонки через приложение WhatsApp для компьютеров с Windows и macOS стала доступна всем пользователям. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном блоге сервиса.

Голосовые и видеозвонки не являются чем-то новым для сервиса, поскольку в мобильных версиях WhatsApp для Android и iOS такая функция уже была доступна ранее. Теперь же можно говорить о более широкой поддержке голосовых и видеозвонков, что наверняка будет способствовать популярности сервиса. Стоит отметить, что на данном этапе поддерживаются только индивидуальные звонки, поэтому собрать групповой аудио- или видеочат пока не удастся. В дальнейшем разработчики обещают добавить такую возможность, но когда это случится неизвестно.

Стоит также отметить, что звонки через WhatsApp защищены сквозным шифрованием, как и текстовые чаты. Это означает, что WhatsApp не имеет доступа к звонкам пользователей. «Аудио- и видеозвонки защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не может прослушать или просмотреть их, вне зависимости от того, звоните вы с телефона или с компьютера», — говорится в сообщении разработчиков.

Для использования новой функции потребуется установить на компьютер десктопный клиент WhatsApp и пройти авторизацию, отсканировав смартфоном QR-код. После авторизации голосовые и видеозвонки станут доступны.