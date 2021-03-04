Samsung представила технологию ISOCELL 2.0, которая должна улучшить качество камер в смартфонах

Компания Samsung сегодня официально представила технологию ISOCELL 2.0, призванную повысить светочувствительность и снизить уровень шумов в датчиках изображений для камер продвинутых смартфонов.

Южнокорейский гигант впервые представил технологию ISOCELL в 2013 году. Она снижает цветовые перекрёстные помехи между пикселями, устанавливая физический барьер. В результате, пиксели небольшого размера способны обеспечивать более точную цветопередачу.

В первой версии технологии ISOCELL физические барьеры изготавливались с использованием металла. Затем последовала методика ISOCELL Plus: она предполагает, что «стенки» вокруг пикселей выполнены на основе нового оптимизированного материала.

И вот теперь анонсирована технология ISOCELL 2.0, предусматривающая дальнейшее улучшение структуры барьеров. В результате, повышается светочувствительность и сводятся к минимуму цветовые перекрёстные помехи.

Как следствие, даже крошечные пиксели способны поглощать достаточно света, что позволяет формировать чёткие красочные изображения высокого разрешения. Ниже можно посмотреть видеоролик с рассказом о технологии ISOCELL: