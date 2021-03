В It Takes Two не будет коллекционных предметов, так как «люди даже не проходят игры до конца»

Недавно основатель и руководитель Hazelight Studios Юсеф Фарес (Josef Fares) провёл сессию ответов на вопросы журналистов по поводу следующей игры своей команды, It Takes Two. В беседе глава заявил, что в грядущем проекте его студии не будет коллекционных предметов. По его словам, люди даже не проходят игры до конца, поэтому нет смысла таким образом мотивировать их к повторному прохождению.

Как передаёт портал GameRevolution, репортёры спросили Юсефа Фареса, будут ли пользователи чувствовать необходимость перепроходить It Takes Two после первого раза. В ответе руководитель заявил: «Мы должны быть очень осторожны с этим, ведь проблема с повторными прохождениями заключается в статистике, которая гласит, что люди даже не заканчивают игры. Кто проходит игры заново? Люди даже не заканчивают их. Мы постоянно получаем этот вопрос. И я не пойму, почему. Люди не проходят игры по второму кругу».

«Да, вы можете пройти It Takes Two заново, — продолжил Юсеф Фарес, — однако вы не найдёте в It Takes Two коллекционных предметов. Это то, чем мы очень гордимся. Я знаю, что блестящие безделушки должны направлять [в разные локации], но вы можете сделать это другими способами». В последнем предложении Юсеф Фарес имел в виду мини-игры, с помощью которых Hazelight Studios собирается мотивировать пользователей тщательнее исследовать окружение.

It Takes Two выйдет 26 марта 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Посмотреть первые 22 минуты прохождения игры можно в этом материале.