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Вымогатели, охота на пароли и кража информации: названы ключевые киберугрозы 2020 года

Компания Cisco подвела итоги прошлого года в сфере обеспечения информационной безопасности: стремительное развитие платформ дистанционного обучения и удалённой работы в условиях пандемии породило новые угрозы для домашних и корпоративных пользователей.

Одним из ключевых трендов 2020-го стали атаки программ-вымогателей на корпоративные сети. Причём злоумышленники начали применять новые методы, вынуждающие жертв заплатить выкуп за восстановление доступа к данным. Так, киберпреступники начали встраивать в вымогатели таймеры обратного отсчёта, угрожая окончательным уничтожением данных.

Кроме того, использовалась схема «двойного шантажа»: до запуска программ-вымогателей похищались большие объёмы корпоративных данных, и жертвам приходилось не только восстанавливать скомпрометированные сети, но и ликвидировать угрозу обнародования интеллектуальной собственности, коммерческих тайн и другой конфиденциальной информации.

Ещё один тренд — атаки на системы, использующие технологию удалённых рабочих столов (Remote Desktop). Наиболее распространёнными проблемами стали: кража идентификационных данных, дистанционное выполнение кода и несанкционированный доступ к ресурсам организации.

Третья глобальная проблема — безопасность персональной информации. Причём в условиях пандемии значимость вопросов, связанных с конфиденциальностью данных, значительно выросла.

В 2020 году злоумышленники активно охотились на пароли пользователей, что стало ещё одним трендом в сфере кибербезопасности. Кража идентификационных данных занимает второе место среди самых распространённых действий взломщиков.

Наконец, сообщается, что в 2020 году критичной точкой в области обеспечения информационной безопасности на фоне вспышки коронавируса стала сфера здравоохранения. Огромной проблемой здесь стали унаследованные и устаревшие технологии.

«В 2020 году отмечался массовый всплеск угроз, причинами которого могли стать как ускорение цифровой трансформации во всех индустриях, так и повсеместный переход на удалённую работу. В течение года количество кибератак росло, повышалась их сложность, и противостоять им становилось все труднее», — говорится в отчёте Cisco. 

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: безопасность, киберпреступность, cisco, защита, информационная безопасность
безопасность, киберпреступность, cisco, защита, информационная безопасность
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