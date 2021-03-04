Грядущему смартфону POCO X3 Pro приписали загадочный чип Snapdragon 860

Интернет-ресурсы опубликовали любопытную информацию о производительном смартфоне POCO X3 Pro, который, как ожидается, в скором времени анонсирует китайская компания Xiaomi.

Источником сведений стал авторитетный техноблогер Мукул Шарма (Mukul Sharma), уже не раз публиковавший правдоподобную информацию о грядущих мобильных устройствах.

Он утверждает, что в основу POCO X3 Pro ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 860, который пока официально не представлен. TechRadar отмечает, что POCO и Qualcomm, похоже, работают над новой аппаратной платформой для смартфонов, которая обеспечит привлекательное соотношение цены и производительности.

По слухам, Snapdragon 860 может стать улучшенной версией изделия Snapdragon 855+, которое содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц.

Приводятся и некоторые другие характеристики POCO X3 Pro. Ожидается, что аппарат получит дисплей формата Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Питание якобы обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч.

Наконец, говорится, что презентация новинки состоится в ближайшие недели — до конца марта. Цена пока не раскрывается.