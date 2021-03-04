Британские органы проведут антимонопольную проверку магазина приложений App Store

Антимонопольные органы Великобритании заявили о намерении провести проверку магазина приложений App Store на предмет потенциального злоупотребления Apple своим рыночным положением в вопросах честной конкуренции. Расследование будет проводиться внеминистерским правительственным ведомством Competition and Markets Authority (CMA), пишет издание Bloomberg.

В ведомстве заявили, что изучат потенциально «доминирующую» позицию Apple в поставках приложений на смартфоны iPhone и планшеты iPad.

«Жалобы на то, что Apple использует своё рыночное положение для установки условий использования платформой, которые могут являться несправедливыми, ограничивает конкуренцию для разработчиков и выбор для пользователей при покупке и использовании приложений, требуют тщательного изучения», — прокомментировал глава CMA Андреа Косчелли.

Apple в ответ заявила, что компания готова сотрудничать с британским регулятором и собирается объяснить, как её правила, связанные с конфиденциальность, безопасностью и приложениями, сделали App Store надёжной платформой как для потребителей, так и для разработчиков.