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Twitter тестирует возможность онлайн-покупок с помощью твитов

Стало известно о тестировании Twitter возможности использования сервиса для совершения покупок в интернете. Как сообщает ресурс TechCrunch, сервис микроблогов тестирует новый способ отображения твитов, которые ведут пользователей по ссылкам на страницы товаров в каком-либо интернет-магазине.

Источник изображения: business.twitter.com

Источник изображения: business.twitter.com

Экспериментальные твиты имеют кнопку «Shop» и содержат информацию о продукте, включая его наименование, название магазина и стоимость. О тестировании рассказал консультант по социальным сетям Мэтт Наварра (Matt Navarra), который опубликовал в Twitter скриншоты тестовых карточек Twitter Card, предназначенных для ведения электронной коммерции.

  

Хотя такие твиты могут использоваться в качестве рекламы, Twitter подтвердил ресурсу, что они являются примером нового подхода к «органическим» твитам, ориентированным на электронную коммерцию.

Этот формат потенциально может стать частью более масштабных планов Twitter стать платформой для создателей контента. Недавно сервисом было объявлено о возможном запуске платной подписки Super Follow, которая позволит пользователям Twitter подписаться на конкретную учётную запись для получения привилегий только для подписчиков, таких как информационные бюллетени, эксклюзивный контент, значок сторонника и другие предложения и скидки. В рамках нового формата авторы, возможно, будут также размещать для своих поклонников ссылки на продукты и товары.

«Мы начинаем изучать способы улучшения поддержки торговли в Twitter», — сообщил недавно представитель финансового отдела Twitter Брюс Фальк (Bruce Falck). Вместе с тем он предупредил инвесторов, что сервис все ещё находится в «очень ранней стадии изучения», поэтому пока ещё рано говорить о каких-то конкретных шагах.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, твит, онлайн, покупки
twitter, твит, онлайн, покупки
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