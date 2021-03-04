MSI представила СЖО MPG CoreLiquid K360/K240 с подсветкой ARGB и небольшим дисплеем

Компания MSI анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» MPG CoreLiquid K360 и MPG CoreLiquid K240, рассчитанные на применение в мощных игровых станциях.

Новинки оборудованы алюминиевым радиатором типоразмера соответственно 360 и 240 мм. В первом случае обдув осуществляется при помощи трёх эффективных вентиляторов Torx Fan 4.0 со сдвоенными лопастями, во втором — при помощи двух.

Вентиляторы диаметром 120 мм наделены эффектной адресуемой подсветкой ARGB, которую можно синхронизировать с другими компонентами ПК. Скорость вращения варьируется в диапазоне от 0 до 2500 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха до 132 кубометров в час при уровне шума не более 39,9 дБА. Максимальное воздушное давление — 4,29 мм водного столба.

Водоблок оборудован 60-мм вентилятором Torx Fan 3.0. В верхней части этого модуля расположен цветной 2,4-дюймовый дисплей, на котором может отображаться полезная информация или какая-либо графика.

Системы охлаждения совместимы со всеми современными процессорами AMD и Intel. Длина соединительных патрубков составляет 400 мм.

Сроки начала продаж и ориентировочная цена пока, к сожалению, не уточняются.