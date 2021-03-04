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Nord 2 станет первым смартфоном OnePlus на платформе MediaTek. Презентация — в следующем квартале

В прошлом году дебютировал смартфон среднего уровня OnePlus Nord с поддержкой сетей 5G. Как теперь стало известно, к выпуску готовится аппарат второго поколения, в котором компания OnePlus впервые откажется от использования процессора Qualcomm.

Коротко напомним ключевые характеристики нынешнего OnePlus Nord (на изображениях). Это чип Qualcomm Snapdragon 765G, 6,44-дюймовый экран Fluid AMOLED формата Full HD+, 8 или 12 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гбайт. Спереди установлена двойная камера с датчиками на 32 и 8 млн пикселей, а тыльная четверная камера имеет конфигурацию 48 + 8 + 5 + 2 млн пикселей.

Об аппарате следующего поколения рассказал ресурс Android Central. Утверждается, что новинка выйдет на коммерческий рынок под именем OnePlus Nord 2, а официальная презентация состоится в следующем квартале.

Впервые в своей практике OnePlus вместо одного из решений Qualcomm применит процессор MediaTek. Им станет флагманский 6-нанометровый чип Dimensity 1200. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, ускоритель Mali-G77 MC9 и модем 5G (до 4,7 Гбит/с).

Другие характеристики новинки пока не раскрываются. Но можно с уверенностью сказать, что разрешение экрана составит не менее Full HD+, а основная камера вберёт в себя три или четыре компонента. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oneplus, oneplus nord, смартфон
oneplus, oneplus nord, смартфон
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