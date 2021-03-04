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Компактный корпус Antec Dark Cube предложит на выбор сетчатую и стеклянную лицевые панели

Компания Antec в ближайшее время начнёт европейские продажи нового корпуса для компактной игровой станции или домашнего мультимедийного центра: изделие получило название Dark Cube.

Корпус будет поставляться с двумя фронтальными панелями. Одна из них имеет сетчатое исполнение, что улучшает циркуляцию воздуха, а другая изготовлена из закалённого стекла, через которое просматривается внутренняя компоновка системы. В четырёх углах лицевой части имеется многоцветная RGB-подсветка.

Каркас выполнен из алюминиевого сплава. Материнская плата формата Micro-ATX или Mini-ITX устанавливается таким образом, что слоты расширения в количестве четырёх штук оказываются в верхней части. Возможен монтаж графических ускорителей длиной до 330 мм.

Внутренняя секция благодаря специальным металлическим направляющим выдвигается из внешней, что упрощает обслуживание. Предусмотрены посадочные места для одного 3,5-дюймового накопителя и одного устройства хранения данных формата 2,5 дюйма.

Корпус позволяет задействовать воздушное или жидкостное охлаждение. Во втором случае спереди можно установить радиатор формата 240 мм, сзади — 120 мм.

В продажу новинка поступит в чёрном варианте цветового исполнения по ориентировочной цене 210 евро. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: antec, корпус
antec, корпус
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