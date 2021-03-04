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Microsoft обновила многие системные значки в Windows 10

Разработчики из Microsoft продолжают модернизацию пользовательского интерфейса Windows 10. Ранее стало известно об изменениях в новостном виджете, который расположен на панели управления, а теперь источник сообщил о том, что в операционной системе появились новые системные значки. Эти изменения стали доступны после выхода очередной сборки Windows 10, которая на этой неделе стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev.

Изображение: William Joel / The Verge

Изображение: William Joel / The Verge

Согласно имеющимся данным, в ОС появились обновлённые системные иконки, которые теперь соответствуют стилю Microsoft Fluent Design и имеют более округлый и простой внешний вид. В сборку также включён новый шрифт Segoe Fluent Icons. Таким образом, новые значки появятся во многих основных элементах пользовательского интерфейса, таких как меню «Пуск» и приложение «Параметры». Стоит также отметить, что в новой сборке по умолчанию используется x64-версия PowerShell на устройствах ARM64.

Очевидно, что разработчики прикладывают массу усилий, чтобы привести к большей согласованности внешний облик Windows 10 с Windows 10X, которая представляет собой модульную операционную систему, ориентированную на использование в не самых производительных устройствах. Хотя появление новых системных иконок и кажется незначительным изменением, позднее в этом году Microsoft выпустит более масштабное обновление пользовательского интерфейса, которое разрабатывается под именем Sun Valley. Предполагается, что его запуск состоится осенью этого года в рамках планового обновления функций программной платформы.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 10, операционная система, microsoft, интерфейс
windows 10, операционная система, microsoft, интерфейс
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