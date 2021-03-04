Nubia представила умные часы Red Magic Watch стоимостью меньше $100

Сегодня китайская компания Nubia, являющаяся дочерним предприятием ZTE, вышла на рынок умных часов, представив модель Red Magic Watch. Дизайн устройства хоть и не является чем-то совершенно новым, однако весьма широкая функциональность вкупе со стоимостью, стартующей от $93, могут принести часам популярность.

Red Magic Watch могут похвастаться круглой 1,39-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 454 × 454 пикселя. Устройство выделяется лаконичным дизайном металлического корпуса, на правой грани которого разместились две функциональные кнопки. Часы доступны в чёрном и серебристом корпусах. На выбор пользователям доступен целый ряд ремешков, выполненных из кожи или силикона.

Смарт-часы Nubia имеют уровень водонепроницаемости 5 АТМ. Устройство поддерживает 16 различных режимов тренировки, включая футбол, бег, езду на велосипеде и ходьбу. Часы Red Magic Watch оснащены GNSS-приёмником Sony CXD5605, который обеспечивает поддержку GPS, QZSS и Beidou. Стоит отметить и наличие датчика Goodix GH3011, предназначенного для отслеживания таких показателей организма, как частота сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Устройство поддерживает показ уведомлений из приложений и обеспечивает от 15 до 23 дней автономной работы. Однако при включённом GPS это время сокращается до 50 часов.

Red Magic Watch поступят в продажу 11 марта и будут доступны в пяти вариантах. Модели с силиконовым ремешком будут стоить $93, а часы с кожаным браслетом обойдутся в $109.