3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиносимая электроникаNubia представила умные часы Red Magic W...
Новости Hardware

Nubia представила умные часы Red Magic Watch стоимостью меньше $100

Сегодня китайская компания Nubia, являющаяся дочерним предприятием ZTE, вышла на рынок умных часов, представив модель Red Magic Watch. Дизайн устройства хоть и не является чем-то совершенно новым, однако весьма широкая функциональность вкупе со стоимостью, стартующей от $93, могут принести часам популярность.

gizmochina.com

gizmochina.com

Red Magic Watch могут похвастаться круглой 1,39-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 454 × 454 пикселя. Устройство выделяется лаконичным дизайном металлического корпуса, на правой грани которого разместились две функциональные кнопки. Часы доступны в чёрном и серебристом корпусах. На выбор пользователям доступен целый ряд ремешков, выполненных из кожи или силикона.

gizmochina.com

gizmochina.com

Смарт-часы Nubia имеют уровень водонепроницаемости 5 АТМ. Устройство поддерживает 16 различных режимов тренировки, включая футбол, бег, езду на велосипеде и ходьбу. Часы Red Magic Watch  оснащены GNSS-приёмником Sony CXD5605, который обеспечивает поддержку GPS, QZSS и Beidou. Стоит отметить и наличие датчика Goodix GH3011, предназначенного для отслеживания таких показателей организма, как частота сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Устройство поддерживает показ уведомлений из приложений и обеспечивает от 15 до 23 дней автономной работы. Однако при включённом GPS это время сокращается до 50 часов.

gizmochina.com

gizmochina.com

Red Magic Watch поступят в продажу 11 марта и будут доступны в пяти вариантах. Модели с силиконовым ремешком будут стоить $93, а часы с кожаным браслетом обойдутся в $109.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Опубликованы изображения игрового смартфона Nubia Red Magic 6 — яркий и агрессивный дизайн
Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 Pro получит сенсорные курки по бокам и дисплей с рекордной частотой 165 Гц
Бренд Nubia подтвердил скорый анонс умных часов Red Magic Watch
Энтузиаст воссоздал легендарную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000. Повторить получилось даже проблемы в работе
Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна
Xiaomi представила доступные беспроводные наушники Redmi AirDots 3
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, носимая электроника,
Теги: новинка, умные часы, zte, nubia, red magic
новинка, умные часы, zte, nubia, red magic
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 204
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 192
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 156
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 151

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Marshall представила свои первые беспроводные наушники-вкладыши Mode II
Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии
Утечка: второй сезон Call of Duty: Warzone закончится апокалипсисом и ядерным взрывом 4 ч.
В этом месяце в браузере Microsoft Edge появятся вертикальные вкладки и быстрый запуск 4 ч.
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом 4 ч.
Евросоюз обвинит Apple в антиконкурентном поведении на рынке стриминга музыки 4 ч.
С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда 6 ч.
Переносов не будет: расширенное издание Disco Elysium «точно выйдет в марте» 6 ч.
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию 6 ч.
В Epic Games Store началась раздача Wargame: Red Dragon, на очереди — Surviving Mars 7 ч.
Шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня вместе с версиями для PS5, Xbox Series X и S 7 ч.
Apple добавила в iOS 14.5 функцию для предотвращения слежки с помощью трекеров AirTag, которые ещё не вышли 7 ч.
TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов 2 ч.
Новая статья: Обзор профессионального 23,8-дюймового FHD-монитора ConceptD CP1241YV: концептуальный минимализм 3 ч.
Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия» 3 ч.
GM и LG Chem планируют построить ещё один завод по выпуску батарей в США 3 ч.
Samsung оснастит 4G-версию смартфона Galaxy A72 чипом Snapdragon 720G 3 ч.
Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны 4 ч.
Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале 4 ч.
Alphabet работает над устройствами, которые наделят пользователя сверхчеловеческим слухом 4 ч.
Sony запатентовала технологию, которая позволит превратить банан в геймпад 5 ч.
Цена Tesla достигнет $1 трлн до конца 2021 года благодаря огромному спросу на электромобили в Китае 5 ч.