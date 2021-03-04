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Студия Hidden Path, известная по CS:GO, создаёт ААА-RPG в открытом мире по Dungeons & Dragons

Студия Hidden Path Entertainment, которая помогала Valve создать Counter-Strike: Global Offensive, объявила о работе над ролевой игрой ААА-класса во вселенной Dungeons & Dragons. Сейчас команде требуются сотрудники разных специализаций для производства проекта.

В официальном микроблоге компании появилась публикация со следующим текстом: «Hidden Path нанимает [разработчиков]! Мы создаём RPG категории AAA в фэнтезийном антураже с видом от третьего лица и открытым миром, действие которой будет разворачиваться во вселенной Dungeons & Dragons». Больше подробностей студия не предоставила, однако она прикрепила к сообщению список открытых вакансий: сейчас Hidden Path требуются программист по графике, ведущий программист по графике, старший технический художник и сценарист.

Судя по описанию вакансий на сайте компании, грядущий проект будет создан на Unreal Engine 4 и отметится разветвлённым сюжетом с несколькими концовками. Впрочем, официально об этом никто не заявлял. Когда состоится анонс будущей игры, пока тоже неизвестно.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: hidden path entertainment, dungeons & dragons
hidden path entertainment, dungeons & dragons
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