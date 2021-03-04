Китайцы готовят игровые ноутбуки на грядущих настольных процессорах Rocket Lake-S

Несмотря на запрет компании Intel торговать ещё неаносированными процессорами Rocket Lake-S, официальный старт продаж которых состоится не раньше 30 марта, некоторые ретейлеры уже реализуют данные чипы. Любопытно, что эти процессоры, также появятся в игровых лэптопах. Ноутбуки на их базе уже замечены в ассортименте китайской компании Hasee.

Как пишет VideoCardz, в составе лэптопов Hasee серий Ares TX8 и TX9 производитель использует именно процессоры Rocket Lake, поскольку в их названиях отсутствует суффиксы «U» или «H», которые могли бы указывать на принадлежность сериям процессоров Tiger Lake-U, Lake-H35 или ещё не представленным Tiger Lake-H45.

Вышеуказанные лэптопы у китайского производителя также доступны на базе десктопных процессоров 10-го поколения Core (Comet Lake), что говорит о том, что у компании уже есть материнские платы, готовые к работе с новыми процессорами, и в них нужно лишь обновить BIOS.

На данный момент в ассортименте производителя значатся две модели лэптопов на базе процессоров Core i7-11700 и Core i5-11400. Оба чипа не имеют функции ручного разгона и обладают показателем TDP до 65 Вт. Для ноутбука это более чем. Первый является восьмиядерным процессором, второй — шестиядерным. Для обеих моделей лэптопов производитель предлагает выбор между дискретными видеокартами GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070.

Что касается цены, то самая доступная модель ноутбука Hasee Ares TX8 с Core i5-11400 оценивается в 8399 юней (около $1300). Старшая модель Ares TX9 на базе Core i7-11700, с GeForce RTX 3070, 16 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем объёмом 512 Гбайт — в 10799 юаней или около 1670 долларов. Информации о дате начала поставок новинок производитель не указывает, но можно предположить, что стартуют они в конце этого месяца или начале следующего.