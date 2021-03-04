3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиКитайцы готовят игровые ноутбуки на гряд...
Новости Hardware

Китайцы готовят игровые ноутбуки на грядущих настольных процессорах Rocket Lake-S

Несмотря на запрет компании Intel торговать ещё неаносированными процессорами Rocket Lake-S, официальный старт продаж которых состоится не раньше 30 марта, некоторые ретейлеры уже реализуют данные чипы. Любопытно, что эти процессоры, также появятся в игровых лэптопах. Ноутбуки на их базе уже замечены в ассортименте китайской компании Hasee.

Как пишет VideoCardz, в составе лэптопов Hasee серий Ares TX8 и TX9 производитель использует именно процессоры Rocket Lake, поскольку в их названиях отсутствует суффиксы «U» или «H», которые могли бы указывать на принадлежность сериям процессоров Tiger Lake-U, Lake-H35 или ещё не представленным Tiger Lake-H45.

Вышеуказанные лэптопы у китайского производителя также доступны на базе десктопных процессоров 10-го поколения Core (Comet Lake), что говорит о том, что у компании уже есть материнские платы, готовые к работе с новыми процессорами, и в них нужно лишь обновить BIOS.

На данный момент в ассортименте производителя значатся две модели лэптопов на базе процессоров Core i7-11700 и Core i5-11400. Оба чипа не имеют функции ручного разгона и обладают показателем TDP до 65 Вт. Для ноутбука это более чем. Первый является восьмиядерным процессором, второй — шестиядерным. Для обеих моделей лэптопов производитель предлагает выбор между дискретными видеокартами GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070.

Что касается цены, то самая доступная модель ноутбука Hasee Ares TX8 с Core i5-11400 оценивается в 8399 юней (около $1300). Старшая модель Ares TX9 на базе Core i7-11700, с GeForce RTX 3070, 16 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем объёмом 512 Гбайт — в 10799 юаней или около 1670 долларов. Информации о дате начала поставок новинок производитель не указывает, но можно предположить, что стартуют они в конце этого месяца или начале следующего.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel подтвердила, что процессоры Rocket Lake-S появятся в продаже с 30 марта
Все материнские платы MSI на чипсете Intel Z490 получат поддержку интерфейса PCIe 4.0
Первые покупатели Intel Core i7-11700K Rocket Lake-S уже получают процессоры
Американский магазин назвал все процессоры семейства Rocket Lake-S и указал их цены — до $600
Intel Core i7-11700K (Rocket Lake-S) уже можно купить в Германии, но по завышенной цене
Compal показала игровой ноутбук Spark с отодвигающимся блоком кнопок
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, ноутбуки и нетбуки,
Теги: rocket lake, ноутбуки, hasee, китай, процессоры
rocket lake, ноутбуки, hasee, китай, процессоры
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 204
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 192
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 156
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 151

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии
Marshall представила свои первые беспроводные наушники-вкладыши Mode II
Утечка: второй сезон Call of Duty: Warzone закончится апокалипсисом и ядерным взрывом 4 ч.
В этом месяце в браузере Microsoft Edge появятся вертикальные вкладки и быстрый запуск 4 ч.
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом 5 ч.
Евросоюз обвинит Apple в антиконкурентном поведении на рынке стриминга музыки 5 ч.
С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда 6 ч.
Переносов не будет: расширенное издание Disco Elysium «точно выйдет в марте» 6 ч.
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию 7 ч.
В Epic Games Store началась раздача Wargame: Red Dragon, на очереди — Surviving Mars 7 ч.
Шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня вместе с версиями для PS5, Xbox Series X и S 7 ч.
Apple добавила в iOS 14.5 функцию для предотвращения слежки с помощью трекеров AirTag, которые ещё не вышли 7 ч.
TSMC продала с аукциона излишки производственных мощностей, несмотря на огромное количество заказов 2 ч.
Новая статья: Обзор профессионального 23,8-дюймового FHD-монитора ConceptD CP1241YV: концептуальный минимализм 3 ч.
Срок службы МКС продлили до 2028 года, заявили в РКК «Энергия» 3 ч.
GM и LG Chem планируют построить ещё один завод по выпуску батарей в США 4 ч.
Samsung оснастит 4G-версию смартфона Galaxy A72 чипом Snapdragon 720G 4 ч.
Apple представит в следующем году iPad Pro с OLED-дисплеем, если слухи верны 4 ч.
Samsung до сих пор не восстановила работу фабрики в Техасе после экстренного отключения в феврале 4 ч.
Alphabet работает над устройствами, которые наделят пользователя сверхчеловеческим слухом 4 ч.
Sony запатентовала технологию, которая позволит превратить банан в геймпад 5 ч.
Цена Tesla достигнет $1 трлн до конца 2021 года благодаря огромному спросу на электромобили в Китае 6 ч.