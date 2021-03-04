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Накопители Intel SSD 670p подешевели через несколько дней после анонса. Помогло недовольство пользователей

Спустя всего два дня с момента анонса новой серии твердотельных NVMe-накопителей SSD 670p на базе флеш-памяти 3D QLC NAND компания Intel пересмотрела их цены. Изначально высокая стоимость новинок, которые она позиционирует в качестве решений для массового пользователя, вызвали насмешки среди пользователей Сети.

Серия потребительских NVMe-накопителей Intel SSD 670p в форм-факторе M.2-2280 для интерфейса PCI-Express 3.0 x4 рекламировалась компанией, как доступные решения для массового потребителя, однако цены новых носителей говорили об обратном. Производитель всё же снизил их стоимость до разумного уровня, сделав их привлекательным вариантом для тех, кто ограничен в бюджете. Цены снизились на величину от 20 до 80 долларов.

Модель, старая цена, новая цена, разница

Модель, старая цена, новая цена, разница

Все новинки предлагают существенно повышенный показатель производительности по отношению к предыдущим решениям компании на базе чипов памяти 3D QLC NAND. Скорость последовательного чтения возросла вдвое, на 38 % увеличился показатель скорости случайного чтения и до 50 % снизился уровень задержки.

Также увеличился на 23 % показатель надёжности новых накопителей относительно предыдущих моделей на чипах памяти 3D QLC NAND. Компания даёт 5 лет гарантии на новинки серии 670p и заявляет для младшей 512-Гбайт версии показатель 185 TBW (гарантированный объём записи в терабайтах), для модели на 1 Тбайт — до 370 TBW, а для старшей версии на 2 Тбайт — до 740 TBW.

Производитель также указывает, что накопители серии 670p оптимизированы на работу с малой глубиной очереди и смешанные задачи, что отражается требованиями большинства повседневных вычислительных задач.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: intel, твердотельный накопитель, nvme
intel, твердотельный накопитель, nvme
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