Начинать заново не придётся: ремастер Diablo II позволит воспользоваться сохранениями из оригинальной игры

Продюсер Diablo II: Resurrected Мэттью Сидерквист (Matthew Cederquist) в интервью IGN Middle East поделился информацией об одной крайне приятной для владельцев оригинальной игры особенности ремастера.

Diablo II вышла более 20 лет назад, однако у некоторых особо преданных фанатов наверняка остались файлы сохранений. Как выяснилось, в ремастере им найдётся применение.

На вопрос журналиста, появится ли у покупателей Diablo II: Resurrected возможность импортировать в переиздание файлы из оригинальной игры, Сидерквист ответил: «Да! Да, сохраните их!»

«Когда мы трудились над [ремастером], то заинтересовались, будут ли функционировать старые сохранения. В итоге мы впихнули [эту систему], и она заработала! А мы такие: “Так, это лучшая функция в мире”», — поделился Сидерквист.

Так что если вдруг пользователь не хочет начинать приключение заново или расставаться с полюбившимся 20 лет назад героем, то Diablo II: Resurrected в этом случае окажется как нельзя кстати.

Помимо прочего, ремастер Diablo II предложит функцию синхронизации прогресса (но не кроссплея) при наличии учётной записи Battle.net и копий игры на разных целевых платформах.

Релиз Diablo II: Resurrected ожидается в текущем году на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В преддверии премьеры пройдёт двухэтапное альфа-тестирование.