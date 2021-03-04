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Начинать заново не придётся: ремастер Diablo II позволит воспользоваться сохранениями из оригинальной игры

Продюсер Diablo II: Resurrected Мэттью Сидерквист (Matthew Cederquist) в интервью IGN Middle East поделился информацией об одной крайне приятной для владельцев оригинальной игры особенности ремастера.

Diablo II вышла более 20 лет назад, однако у некоторых особо преданных фанатов наверняка остались файлы сохранений. Как выяснилось, в ремастере им найдётся применение.

На вопрос журналиста, появится ли у покупателей Diablo II: Resurrected возможность импортировать в переиздание файлы из оригинальной игры, Сидерквист ответил: «Да! Да, сохраните их!»

«Когда мы трудились над [ремастером], то заинтересовались, будут ли функционировать старые сохранения. В итоге мы впихнули [эту систему], и она заработала! А мы такие: “Так, это лучшая функция в мире”», — поделился Сидерквист.

Так что если вдруг пользователь не хочет начинать приключение заново или расставаться с полюбившимся 20 лет назад героем, то Diablo II: Resurrected в этом случае окажется как нельзя кстати.

Помимо прочего, ремастер Diablo II предложит функцию синхронизации прогресса (но не кроссплея) при наличии учётной записи Battle.net и копий игры на разных целевых платформах.

Релиз Diablo II: Resurrected ожидается в текущем году на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В преддверии премьеры пройдёт двухэтапное альфа-тестирование.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: diablo ii: resurrected, blizzard entertainment
diablo ii: resurrected, blizzard entertainment
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