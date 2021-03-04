Начинать заново не придётся: ремастер Diablo II позволит воспользоваться сохранениями из оригинальной игры

Продюсер Diablo II: Resurrected Мэттью Сидерквист (Matthew Cederquist) в интервью IGN Middle East поделился информацией об одной крайне приятной для владельцев оригинальной игры особенности ремастера.
Diablo II вышла более 20 лет назад, однако у некоторых особо преданных фанатов наверняка остались файлы сохранений. Как выяснилось, в ремастере им найдётся применение.
На вопрос журналиста, появится ли у покупателей Diablo II: Resurrected возможность импортировать в переиздание файлы из оригинальной игры, Сидерквист ответил: «Да! Да, сохраните их!»
«Когда мы трудились над [ремастером], то заинтересовались, будут ли функционировать старые сохранения. В итоге мы впихнули [эту систему], и она заработала! А мы такие: “Так, это лучшая функция в мире”», — поделился Сидерквист.
Так что если вдруг пользователь не хочет начинать приключение заново или расставаться с полюбившимся 20 лет назад героем, то Diablo II: Resurrected в этом случае окажется как нельзя кстати.
Помимо прочего, ремастер Diablo II предложит функцию синхронизации прогресса (но не кроссплея) при наличии учётной записи Battle.net и копий игры на разных целевых платформах.
Релиз Diablo II: Resurrected ожидается в текущем году на PC (Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В преддверии премьеры пройдёт двухэтапное альфа-тестирование.
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