Фанаты The Sims 4 обвинили EA в воровстве из-за новых платных комплектов

Недавно в The Sims 4 появились платные комплекты по 400 рублей, которые добавляют эксклюзивный контент: например, пылесосы для борьбы с пылью и специальные награды, связанные с этим занятием. Нововведение понравилось не всем. Некоторые фанаты начали критиковать Electronic Arts, обвинять издательство в воровстве и призывать игнорировать наборы.

На форуме Reddit появилась публикация от пользователя под псевдонимом Slaughter-Laughter. В своём сообщении недовольный игрок написал: «Я определённо больше не собираюсь поддерживать ЕА. Я думаю, что они сборище воров. Не знаю, имеет ли это значение, но чувствую, что сообщество Sims должно действовать и делиться своим мнением. Один человек ничего не сделает. Сотня ничего не сделает, но если мы увеличим это количество до тысяч и выше? Не покупайте комплекты от ЕА. Возможно, вам тоже стоит написать ЕА и пожаловаться. Как по мне, цена этих комплектов безумная, и это явно не то, чего хотело сообщество».

Далее Slaughter-Laughter обвиняет Electronic Arts в том, что издательство пытается наживаться на фанатах The Sims 4 и не развивает игру. Он обратился в службу поддержки ЕА и получил бесплатно один комплект. Напомним, к настоящему моменту стоимость проекта со всеми дополнениями уже превысила 50 тыс. руб.

Сообщение недовольного фаната на Reddit собрало 2 тыс. положительных отметок. После него в Сети начали появляться похожие публикации от других пользователей. Что касается Electronic Arts, то она пока никак не прокомментировала ситуацию.