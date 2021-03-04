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Создание первого в России частного космодрома приостановлено из-за бюрократии — страна может остаться без космического туризма

В Нижегородской области из-за бюрократических проволочек приостановлено строительство первого в России частного космодрома. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Павел Пушкин, генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс», которая занимается этим проектом.

Источник изображения: Sputnik

Источник изображения: Sputnik

«По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», — заявил собеседник агентства.

Год назад компания договорилась с властями Нижегородской области о процессе согласования санитарно-защитных зон космодрома. Проект направили в нижегородский институт Роспотребнадзора, после в — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а затем — в федеральный Роспотребнадзор. Ответа компания не дождалась. Глава «КосмоКурса» отметил, что областные министерства отказываются помогать, а Роскосмос ничего сделать не может, поскольку согласование экологических норм космодрома — не его компетенция.

Реализация проекта суборбитальной ракеты для космического туризма тоже приостановлена, отметил Пушкин. Компания уже два года не может получить от Минобороны нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

«Эту документацию ведомство готово давать исполнителю только в случае, если они являются заказчиком. По нашему проекту, естественно, они не являются заказчиком. То есть они все правильно говорят с юридической точки зрения», — сказал собеседник агентства.

Из-за таких задержек, по его мнению, Россия может выбыть из борьбы за рынок суборбитального туризма, к которому стремятся такие частные компании, как Blue Origin и Virgin Galactic.

Компания «КосмоКурс» разрабатывала для полётов на высоту 200 километров одноступенчатую возвращаемую суборбитальную ракету и семиместный космический корабль. Первый туристический запуск продолжительностью 15 минут планировалось осуществить в 2025 году с пятью туристами. Билет оценивался в 200–250 тысяч долларов. Планировалось проводить до 115 пусков в год, таким образом в путешествие могли бы ежегодно отправляться до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.

Источник изображения: YouTube-канал CosmoCourse

Источник изображения: YouTube-канал CosmoCourse

В интервью информационному агентству ТАСС Пушкин отметил, что технологии, которые были разработаны в рамках проекта суборбитальной ракеты будут использоваться для создания сверхлёгкой ракеты. О её разработке «КосмоКурс» объявил в феврале. Инвестор для проекта уже найден, сейчас идёт поиск рынка.

«Работы в части производства, испытаний мы продолжаем, в том числе по сверхлёгкой ракете этот задел может быть использован», — сказал Пушкин.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: россия, космос, космодром
россия, космос, космодром
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