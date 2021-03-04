Samsung представила защищённый смартфон Galaxy XCover 5 с небольшим 5,3-дюймовым экраном и всего двумя камерами

С того времени, как Samsung представила защищённый смартфон Galaxy XCover 4, прошло уже четыре года. В прошлом году свет увидел Galaxy XCover Pro, однако он является моделью более высокого уровня. Сегодня, компания выпустила Galaxy XCover 5, истинного преемника защищённого устройства 2017 года.

В основу нового «внедорожника» легла платформа Exynos 850, содержащая восемь ядер Cortex-A55, работающих на частоте до 2 ГГц. Объём оперативной памяти XCover 5 составляет 4 Гбайт, а объём накопителя равна 64 Гбайт. Ёмкость батареи составляет 3000 мА·ч. Поддерживается быстрая 15-Вт зарядка. В качестве дисплея используется небольшая по нынешним меркам 5,3-дюймовая TFT-панель с разрешением HD+.

Поскольку смартфон разработан для эксплуатации в суровых условиях, он может похвастаться поддержкой функции Glove Touch, позволяющей взаимодействовать с сенсорной панелью не снимая перчатки. Основная камера представлена одинарным 16-Мп модулем с диафрагмой f/1,8. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

Как и следовало ожидать, Galaxy XCover 5 защищён от попадания пыли и влаги по стандарту IP68 и соответствует военному MIL-STD-810H. Устройство оснащено коннектором Pogo для зарядки помимо стандартного USB Type-C, а также имеет одну программируемую клавишу на боковой грани и поддерживает NFC. Смартфон работает под управлением Android 11. Galaxy XCover 5 выйдет на рынок уже в этом месяце, однако его цена пока не разглашается.