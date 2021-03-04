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Земля лишится кислорода через миллиард лет, подсчитали учёные. Выживут только бактерии

Поскольку у NASA есть только один пример жизни на планете с кислородом — это наша Земля, то её изучение, анализ и прогнозирование процессов может помочь в поисках жизни во Вселенной. Поэтому агентство заказало учёным исследование, чтобы на примере нашей планеты понять, как и в какой период развития экзопланет следы кислорода будут служить маркерами инопланетной жизни.

Исследователи Кадзуми Одзаки (Kazumi Ozaki) из Университета Тохо в Японии и Крис Рейнхард (Chris Reinhard) из Технологического института Джорджии создали комплексную модель для изучения изменения климата, биологии и геологии Земли, чтобы проанализировать, как будет меняться планета и процессы на ней. В частности, прогноз предсказал, что кислород очень быстро уйдёт из атмосферы Земли через миллиард лет. Очень быстро в данном случае — это в течение 10 тыс. лет, что по геологическим меркам лишь мгновение.

Всё дело в том, что Солнце по мере старения будет разогреваться и примерно через миллиард лет разогреется настолько, что начнёт расщеплять углекислый газ в атмосфере нашей планеты. Увы, декарбонизация пойдёт с такой скоростью, что вскоре по всей Земле прекратится процесс фотосинтеза растениями и простейшими организмами. А если остановится фотосинтез, кислород перестанет поступать в атмосферу, и все многоклеточные организмы погибнут.

Согласно проведённому моделированию, уровень кислорода в атмосфере Земли снизится до одной миллионной доли от нынешнего состояния всего за 10 тыс. лет. Параллельно будет расти уровень метана, который за тот же промежуток времени увеличит концентрацию в атмосфере в 10 тыс. раз. В такой воздушной смеси смогут жить лишь бактерии. Многоклеточная форма в современном понимании в таких условиях не выживет.

Через миллиард лет на Земле будут жить только бактерии, котрых мы видим под микроскопом

Через миллиард лет на Земле будут жить только бактерии, которых мы видим под микроскопом

Фактически учёные предоставили NASA временные интервалы для поиска кислородной жизни на экзопланетах. Считается, что кислород появился на Земле около 2,4 млрд лет назад во время так называемой Кислородной катастрофы, когда цианобактерии сравнительно быстро насытили атмосферу древней Земли кислородом и изменили ход эволюции на планете. Добавим к этому ещё один миллиард лет, и кислород можно будет больше не искать в атмосферах землеподобных планет.

Одзаки и Рейнхард пришли к выводу, что кислород является важным биомаркером, но он не может быть постоянной характеристикой планет, на которых есть жизнь. Это может изменить подход к классификации экзопланет, ведь даже без кислорода на далёких мирах может быть много одноклеточной жизни.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: земля, человек, космос
земля, человек, космос
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