Цена Tesla достигнет $1 трлн до конца 2021 года благодаря огромному спросу на электромобили в Китае

Старший технический аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Айвс (Dan Ives) направил в четверг аналитическую записку инвесторам, в которой поделился прогнозом касательно перспектив автомобильной компании Tesla в ближайшие годы.

По словам Айвса, рыночная капитализация Tesla в этом году достигнет $1 трлн, поскольку спрос на электромобили в Китае может вырасти в течение следующих двух лет до «сногсшибательного» уровня.

Аналитик подчеркнул, что Китай является «базой роста» для рынка электромобилей, а флагманский завод Tesla Giga 3 в Шанхае даёт американскому производителю электромобилей «важное конкурентное преимущество» по сравнению с другими компаниями.

Дэн Айвс считает, что поставки Tesla могут достичь миллиона электромобилей к 2022 году, что позволит её капитализации преодолеть рубеж в $1 трлн. В результате она станет пятой по величине компанией в США (исходя из текущих показателей компаний).

После стремительного роста на 740 % в 2020 году цена акций Tesla упала в 2021 году на 10 % и сейчас находится на самом низком уровне за более чем два месяца. На падение акций повлияли жалобы в Китае на возгорание аккумуляторов, проблемы с неожиданным ускорением электромобилей и сбои при обновлении программного обеспечения. Также всё лепту внёс дефицит микросхем для автомобилей.

Аналитик полагает, что проблемы с поставками чипов должны быть «нормализованы» в марте, а недавнее падение акций представляет «огромную возможность для покупок», поскольку мир движется в «золотой век электромобилей».