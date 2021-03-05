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Перезапуск Artifact отменён — игра перестанет получать обновления, зато стала полностью бесплатной

Студия Valve на официальном сайте Steam рассказала о будущем своей коллекционной карточной игры Artifact, перезапуском которой (Artifact 2.0) занималась последние полтора года.

Как выяснилось, Valve решила остановить производство Artifact 2.0. Причина — недостаточное количество активных игроков, чтобы оправдать дальнейшую разработку проекта.

В связи с этим Valve решила сделать обе версии игры бесплатными для всех. Классическая Artifact называется Artifact Classic, перезапуск — Artifact Foundry. О различиях между двумя вариациями разработчики рассказали на отдельной странице.

«Строго говоря, Artifact Foundry остаётся незавершённым продуктом, которому не хватает тонкой отделки и иллюстраций, однако основы игрового процесса уже готовы», — объяснила Valve.

В рамках трансформации в Artifact Classic и Artifact Foundry отныне нельзя будет покупать карты за реальные деньги (уже приобретённые стали коллекционными). Кроме того, обе версии останутся без дальнейших обновлений.

Напоследок Valve поблагодарила пользователей (особенно тех, кто помогал с развитием проекта) и заявила, что «гордится работой, проделанной над обеими играми, и рада предоставить их гораздо более широкой аудитории».

Artifact дебютировала в ноябре 2018 года эксклюзивно на ПК (Steam). Несмотря на относительно высокие оценки журналистов, проект был раскритикован простыми игроками и быстро растерял почти всю аудиторию.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс,
Теги: artifact, valve, карточная игра
artifact, valve, карточная игра
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