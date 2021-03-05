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К релизу на новых консолях продажи хардкорного ролевого боевика Mortal Shell превысили 500 тыс. копий

По случаю премьеры хардкорного ролевого боевика Mortal Shell на консолях текущего поколения издательство Playstack и студия-разработчик Cold Symmetry поделились информацией об успехах игры.

Как стало известно, за время с релиза (август 2020 года) суммарные продажи Mortal Shell превысили 500 тыс. экземпляров. Разработчики и издатель уже прокомментировали взятие новой вершины.

«Мы невероятно польщены достижением этой вехи так быстро. Мы не были бы там, где находимся сейчас, без вашей постоянной поддержки, спасибо», — поделилась команда создателей Mortal Shell.

Генеральный исполнительный директор Playstack Харви Эллиот (Harvey Elliott) в пресс-релизе назвал 500 тыс. проданных копий «прекрасным и заслуженным» результатом для «в высшей степени талантливых» разработчиков.

В настоящее время Mortal Shell доступна на PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. Премьера версии для Steam ожидается летом текущего года.

Mortal Shell: Enhanced Edition (так называется версия для консолей нового поколения) предлагает разрешение 4K, поддержку 60 кадров/с (30 кадров/с на Xbox Series S), улучшенные текстуры и увеличенную детализацию.

Помимо релиза в цифровом формате, Mortal Shell: Enhanced Edition получит и розничные издания — стандартное и расширенное (артбук, иллюстрации и открытки в комплекте). Последнее появится на прилавках весной.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: mortal shell, cold symmetry, playstack
mortal shell, cold symmetry, playstack
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