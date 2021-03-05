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Власти США готовятся выделить $30 млрд на развитие национального производства полупроводниковых компонентов

Призывы увеличить финансирование национальной полупроводниковой отрасли звучали из уст американских законодателей с прошлого года, но именно разразившийся дефицит автомобильных компонентов заставил власти США действовать решительнее. Теперь представители Конгресса призывают выделить на финансирование отрасли $30 млрд и предложить налоговые льготы.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Как и многие инициативы подобного рода, новая будет опираться на антикитайскую риторику. По данным Reuters, законопроект будет предложен на рассмотрение в апреле, он предусматривает выделение $30 млрд на финансирование развития полупроводникового производства на территории США. Компаниям, желающим построить предприятия и исследовательские центры в этой стране, будут предлагаться гранты из специального фонда. Дополнительно будет финансироваться создание различных консорциумов, направленных на стимулирование развития национального производства защищённых компонентов.

Покупателям литографического оборудование, которое стоит многие миллионы долларов, могут предоставляться налоговые льготы, как предполагает инициатива. TSMC и Samsung Electronics в последнее время всё чаще говорят о своих намерениях построить на территории США новые предприятия. GlobalFoundries тоже рассматривает такую возможность, но лишь при условии государственной поддержки. Партнёры TSMC из смежных отраслей также готовы вложиться в строительство предприятий на территории США. Ранее представители TSMC намекали, что без государственных субсидий подобные проекты не будут иметь особого экономического смысла.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, литография, сша, производство микросхем
полупроводники, литография, сша, производство микросхем
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