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Продажи смарт-часов в 2020 году практически не выросли

Компания Counterpoint Technology Market Research представила сегодня результаты исследования глобального рынка умных наручных часов в последней четверти и 2020 году в целом.

Сообщается, что в четвёртом квартале прошлого года отрасль показала незначительный спад по сравнению с тем же периодом 2019-го. В 2020-м в целом зафиксировано увеличение продаж всего на 1,5 %. Аналитики отмечают, что негативное влияние на развитие отрасли оказала пандемия.

Бесспорным лидером на мировом рынке является Apple: в прошлом квартале доля компании составила 40 %. Ещё около 10 % отрасли занимает Samsung, а замыкает тройку Huawei с результатом приблизительно 8 %.

В 2020 году в целом Apple увеличила продажи смарт-часов на 19 % — до 33,9 млн штук. Компания Huawei показала 26-процентную прибавку — до 11,1 млн. Спрос на хронометры Samsung упал на 1 %, составив 9,1 млн единиц.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются умные наручные часы в ценовых категориях от 101 до 200 долларов США и от 401 до 500 долларов: на такие устройства пришлось по 22 % в общем объёме продаж. 

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: часы, смарт-часы, носимая электроника, counterpoint research, аналитика
часы, смарт-часы, носимая электроника, counterpoint research, аналитика
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