Видео: 25 минут отстрела ксеноморфов в геймплейной демонстрации кооперативного шутера Aliens: Fireteam

Портал IGN в рамках своей постоянной рубрики IGN First поделился эксклюзивным отрывком игрового процесса предстоящего кооперативного шутера Aliens: Fireteam от Cold Iron Studios.

Напомним, события Aliens: Fireteam разворачиваются во вселенной «Чужого» спустя 23 года после финала оригинальной трилогии. Игрокам в составе команды из трёх человек предстоит преодолеть четыре сюжетные кампании с тремя миссиями в каждой.

Одному из таких заданий и посвящён ролик IGN. В качестве морпехов выступают редактор IGN Райан Маккеффри (Ryan McCaffrey), сооснователь Cold Iron Studios Крейг Зинкевич (Craig Zinkievich) и творческий директор студии Мэтт Хайсон (Matt Highison).

Прохождение миссии из демонстрации IGN заняло около 25 минут. За это время троица игроков успела пережить не одну атаку ксеноморфов разных видов (всего обещают 11) и освоиться с персонажами своих классов.

Вносить разнообразие в геймплей Cold Iron Studios собирается посредством уровней сложности, вариаций уникальных столкновений, а также закадровых систем, модифицирующих элементы заданий (темп, количество врагов и так далее).

По словам разработчиков, в Aliens: Fireteam можно развлекаться и одному (в компании управляемых искусственным интеллектом союзников), но «в действительности вы хотите проходить игру со своими друзьями».

Релиз Aliens: Fireteam ожидается летом текущего года на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. С дебютным трейлером проекта можно ознакомиться по ссылке.