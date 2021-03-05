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Подержанное оборудование для производства чипов пользуется ажиотажным спросом

Массовое производство полупроводниковых компонентов давно сконцентрировалось на кремниевых пластинах типоразмера 300 мм. Вспомогательная электроника выпускается из пластин типоразмера 200 мм, но именно сейчас оборудования для их обработки катастрофически не хватает. Оно исчезло даже со вторичного рынка, как отмечают производители компонентов.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Микросхемы, применяемые в автомобильной отрасли, в большинстве своём производятся именно из кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Нехватка автомобильных компонентов резко увеличила спрос на бывшее в употреблении литографическое оборудование. Производителям, чтобы расширить свои мощности, придётся ждать поставок оборудования от шести до двенадцати месяцев. Цены на вторичном рынке при этом выросли на 20 %, а выбор оборудования сократился в семь или восемь раз.

Некоторые производители, как отмечают провайдеры сервисных услуг, пытаются перенастроить имеющееся оборудование с целью повышения его производительности. В условиях, когда спрос заметно вырос, а дополнительное оборудование приобрести не получается, это остаётся единственным выходом из ситуации.

Предложения о продаже подержанного оборудования поступают даже к обладателям небольших линий, используемых для выпуска опытных образцов собственной разработки. Производители оборудования Applied Materials и Lam Research стали получать больше заказов на восстановление старого оборудования или выпуск старых моделей, которые пользовались популярностью около двадцати или тридцати лет назад. Ранее такой спрос питался преимущественно китайскими заказами, но теперь они поступают со всего мира.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, литография, дефицит, производство микросхем
полупроводники, литография, дефицит, производство микросхем
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