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Поставщики оборудования для SMIC столкнулись с трудностями при получении экспортных лицензий США

Концепция сдерживания технологического развития Китая предполагала, что компаниям запрещается поставлять оборудование американского происхождения, пригодное для производства передовых электронных компонентов. На более старые технологии ограничения не распространялись, но теперь сообщается, что у американских партнёров SMIC возникли сложности и в этой сфере.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Как отмечает Reuters, обычно заявки на получение экспортных лицензий для работы с Китаем рассматриваются в течение месяца, но теперь в профильных американских ведомствах зависли заявки на поставку оборудования и материалов на общую сумму $5 млрд. Лишь малая часть поданных заявок была удостоена одобрения со стороны американских властей.

По словам осведомлённых источников, нынешняя администрация США затрудняется с точностью определить, какое оборудование можно допускать для экспорта в Китай, а какое нет. Ключевым критерием является гипотетическая возможность использования такого оборудования для производства компонентов по 10-нм технологии. Представители профильных ведомств США опровергли предположение некоторых источников о том, что задержка с оформлением лицензий имеет отношение к дефициту автомобильных компонентов. Большинство из них производится по старым техпроцессам, а в США на рассмотрении находятся лицензии на поставку более современного оборудования.

Китайский контрактный производитель полупроводниковых компонентов SMIC отвечает за ежегодные поставки в США количества продукции на сумму около $5 млрд. Корпорация Qualcomm является одним из его клиентов, ей даже пришлось подать заявку на получение экспортной лицензии — на тот случай, если поставщикам оборудования для нужд SMIC этого сделать не удастся. Впрочем, пока до рассмотрения этой заявки дело не дошло. Альтернативным каналом поставок устаревшего литографического оборудования для китайских производителей стала Япония.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, smic, литография, сша, производство микросхем
полупроводники, smic, литография, сша, производство микросхем
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