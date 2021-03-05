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Огромный астероид Апофис сегодня приблизится к Земле

Сегодня, 5 марта 2021 года, к нашей планете на минимальное за восемь лет расстояние подлетит крупный астероид Апофис (99942 Apophis), обнаруженный в 2004 году специалистами обсерватории Китт-Пик в Аризоне (США).

Названное тело относится к группе атонов — околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внутренней стороны. Своё имя 99942 Apophis получил в честь древнеегипетского бога Апопа, огромного змея, олицетворяющего мрак и зло.

По оценкам, астероид имеет в поперечнике около 325–340 метров. Последствия столкновения такого тела с Землёй будут нести катастрофический характер.

Сегодня астероид окажется на расстоянии около 16,6 млн километров от нашей планеты, а поэтому никакой угрозы он не представляет.

Гораздо ближе Апофис подойдёт к Земле в 2029 году: он окажется на расстоянии всего 31,9 тысячи км, что сопоставимо с орбитой геостационарных спутников (35,8 тысячи километров). По мнению специалистов, в ходе этого пролёта астероид также не причинит вреда нашей планете.

В следующий раз тело приблизится в Земле в 2036 году: возможность столкновения оценивается как чрезвычайно маловероятная. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: астероид, земля, космос, наука, вселенная
астероид, земля, космос, наука, вселенная
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