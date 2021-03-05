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Роскомнадзор намерен обязать соцсети устанавливать счётчики посещаемости

Роскомнадзор хочет обязать социальные сети установить счётчики посещаемости. Об этом сообщается на Федеральном портале проектов нормативных актов. С их помощью ведомство планирует определять попадает ли ресурс под закон о соцсетях, который требует самостоятельного выявления и удаления запрещённой информации на платформе.

Daily Sabah

Daily Sabah

Федеральная служба планирует с помощью счётчиков выявлять количество уникальных посетителей соцсетей. Будут ли использоваться уже существующие счётчики или разрабатываться новое ПО, не уточняется, но ведомство пообещало разместить информацию о них на специальном сайте.

В случае невозможности использования счётчиков Роскомнадзор будет запрашивать данные о посещаемости у владельцев интернет-площадок. Организации обязаны предоставить соответствующие сведения в течение 10 дней после получения запроса. Если в обоих случаях ведомство не сможет получить данные, то власти будут анализировать информацию, полученную при помощи специализированного ПО и из открытых источников. Общественное обсуждение проекта продлится до 18 марта.

Закон о регулировании контента в соцсетях начал действовать с 1 февраля. Он требует от платформ с ежедневной посещаемостью более 500 тысяч человек в день самостоятельно удалять запрещённую информацию. Компании обязаны блокировать недопустимый контент в течение суток.

В начале февраля ведомство запустило специальное приложение для подачи жалоб на запрещённые сведения. Им можно пользоваться, авторизовавшись через портал госуслуг. Пока что приложение работает в тестовом режиме.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: закон, запрещённая информация, роскомнадзор, посещаемость, рунет
закон, запрещённая информация, роскомнадзор, посещаемость, рунет
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