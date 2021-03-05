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Слухи: в Elden Ring появятся классы, редактор персонажей и онлайн-функции из серии Souls

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Omnipotent, заработавший на ресурсе репутацию инсайдера, прокомментировал недавнюю утечку трейлера Elden Ring и поделился имеющейся у него информацией об игре.

Напомним, на днях в Сеть попали почти две минуты геймплея Elden Ring. По словам журналистов и инсайдеров, ролик не предназначался для публичного показа и датируется в лучшем случае 2020 годом (а то и 2019-м).

Если верить Omnipotent, утечка не была спланированной и преднамеренно срежиссированной Bandai Namco Entertainment и From Software для создания дополнительного ажиотажа вокруг игры.

«Bandai создала этот трейлер для внутреннего использования. Велика вероятность, что From даже не знала [о ролике] и тем более не отвечала за него», — прокомментировал инсайдер.

Что касается подробностей самой Elden Ring, то Omnipotent утверждает, будто в игре появится знакомая по серии Dark Souls система классов, редактор персонажей и онлайн-функции (кооператив, соревновательный мультиплеер).

Все три элемента в той или иной степени присутствовали в ролевых экшенах From Software, начиная с Demon’s Souls, однако в Sekiro: Shadows Die Twice — самом недавнем релизе студии — им места не нашлось.

Elden Ring заявлена для PC, PS4 и Xbox One. Даты или сроков выхода у проекта до сих пор нет. По данным журналиста VentureBeat Джеффа Грабба (Jeff Grubb), следующий официальный показ игры пройдёт до конца марта текущего года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: elden ring, from software, bandai namco entertainment
elden ring, from software, bandai namco entertainment
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