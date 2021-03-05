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Samsung готовит Galaxy A22 — свой самый доступный смартфон с 5G

Ресурс Galaxy Club обнародовал информацию о смартфоне Galaxy A22, которому предстоит стать одним из самых недорогих аппаратов Samsung с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).

Изображения Samsung

Изображения Samsung

Сообщается, что устройство имеет шифр SM-A226B. Оно будет производиться по модели ODM (Original Design Manufacturer). Иными словами, смартфон получит бренд Samsung, но его выпуском займётся сторонняя компания. Такой подход позволит снизить себестоимость, а следовательно, и конечную цену на коммерческом рынке.

О типе процессора в составе Galaxy A22 данных пока нет. Но, возможно, будет задействован один из недорогих чипов MediaTek с интегрированным модемом 5G.

Известно, что новика выйдет в двух вариантах комплектации, различающихся объёмом оперативной памяти и вместимостью флеш-накопителя. Сетевые источники, в частности, называют конфигурацию 3 + 32 Гбайт.

Новинка выйдет на европейском рынке. Отмечается, что Samsung предложит такие цветовые исполнения, как серый, белый, фиолетовый и светло-зелёный. Цена составит около 180 долларов США.

Отметим, что компания Samsung, по оценкам Gartner, в прошлом году возглавила мировой рейтинг производителей смартфонов: доля южнокорейского гиганта составила 18,8 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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