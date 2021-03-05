3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Нехватка чипов ударила по поставкам флаг...
Новости Hardware

Нехватка чипов ударила по поставкам флагманского смартфона Xiaomi Mi 11

Xiaomi выпустила в декабре прошлого года флагманский Mi 11 — первый в мире смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Устройство пользуется огромным спросом. Компания использует для его реализации мгновенные распродажи (Flash Sales), в ходе которых новинку буквально разметают с виртуальных полок.

В связи с высоким спросом и отсутствием возможности удовлетворить его в полной мере, Xiaomi Mi 11 также продают с наценкой, но и это не сокращает число желающих его купить.

Как сообщают китайские СМИ, проблемы с поставками Xiaomi Mi 11 не исчезнут в ближайшее время. Как и ряд других производителей смартфонов, Xiaomi испытывает проблемы с производством из-за глобальной нехватки микросхем и компонентов. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что проблема нехватки микросхем не столь серьёзна для производителей смартфонов и вряд ли коснётся широкого круга компаний.

Из промышленных отраслей наиболее пострадало от нехватки чипов автомобилестроение. Многие автопроизводители были вынуждены закрыть некоторые из своих производственных мощностей из-за нехватки микросхем, и, по всей видимости, пройдёт немало времени, пока всё вернётся в нормальное русло. Проблемы с поставкой чипов затронули и российский автопром.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi Mi 11 Pro получит 50-Мп основную камеру и будет поддерживать 50-кратный зум
Xiaomi Mi 11 Lite внешне будет похож на Mi 11 и получит новый процессор Snapdragon 775
Xiaomi Mi 11 Lite 5G заметили в базах данных FCC и IMDA
Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE показался на качественных изображениях
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, смартфон, чипы, дефицит
xiaomi, смартфон, чипы, дефицит
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 223
Продажи Tesla рухнули в Европе — покупатели стали выбирать электрокары других производителей 194
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 177
В Евросоюзе начал действовать закон о ремонте электроники. На смартфоны и ноутбуки он пока не распространяется 166

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Огромный астероид Апофис сегодня приблизится к Земле
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
Porsche представила пару невероятно дорогих электрических велосипедов
Microsoft обновила многие системные значки в Windows 10
Microsoft выплатила эксперту $50 тысяч за обнаруженную уязвимость в веб-сервисах компании 16 мин.
Okta приобрела платформу для управления идентификацией Auth0 за $6,5 млрд 2 ч.
Создатели TikTok начали разработку собственного аналога Clubhouse 2 ч.
Слухи: в Elden Ring появятся классы, редактор персонажей и онлайн-функции из серии Souls 2 ч.
Роскомнадзор намерен обязать соцсети устанавливать счётчики посещаемости 2 ч.
Видео: 25 минут отстрела ксеноморфов в геймплейной демонстрации кооперативного шутера Aliens: Fireteam 3 ч.
Разработчики Outriders рассказали об успехах демоверсии и ближайших патчах для неё 4 ч.
К релизу на новых консолях продажи хардкорного ролевого боевика Mortal Shell превысили 500 тыс. копий 4 ч.
Приключенческая головоломка Ever Forward доберётся до консолей к концу июня 4 ч.
Перезапуск Artifact отменён — игра перестанет получать обновления, зато стала полностью бесплатной 4 ч.
Представлен кулер Thermalright HR-02 Plus со 140-мм вентилятором с подсветкой 43 мин.
Впервые на поверхности астероида обнаружено органическое вещество, важное для зарождения жизни 2 ч.
Samsung готовит Galaxy A22 — свой самый доступный смартфон с 5G 2 ч.
Нехватка чипов ударила по поставкам флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 2 ч.
Поставщики оборудования для SMIC столкнулись с трудностями при получении экспортных лицензий США 3 ч.
Realme оборудует смартфон GT Neo флагманским процессором MediaTek 3 ч.
Продажи смарт-часов в 2020 году практически не выросли 3 ч.
SpaceX построит завод Starlink в Техасе — сервис развернётся до конца года в 25 странах 4 ч.
Canalys: мировой рынок ПК продолжит рост, несмотря на дефицит компонентов 4 ч.
Подержанное оборудование для производства чипов пользуется ажиотажным спросом 4 ч.