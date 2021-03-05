Представлен кулер Thermalright HR-02 Plus со 140-мм вентилятором с подсветкой

В ассортименте Thermalright появился охладитель башенного типа HR-02 Plus, подходящий для использования с процессорами AMD в исполнении AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 115x/1200/2011/2066.

Новинка имеет классическую компоновку: это алюминиевый радиатор, тепловые трубки и вентилятор. В основании располагается никелированная прижимная пластина из меди, которая выполняет функции небольшого вспомогательного радиатора.

Применён вентилятор диаметром 140 мм на гидродинамическом подшипнике. Скорость его вращения достигает 1500 оборотов в минуту, а максимальный уровень шума составляет 25,6 дБА. Поток воздуха составляет до 132 кубических метров в час; статическое давление — до 2,09 мм водного столба.

Общие габариты кулера равны 140 × 102 × 162 мм. Через радиатор проходят шесть U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм.

Новинка способна справляться с охлаждением процессоров, чьё максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (TDP) достигает 240 Вт. Реализована адресуемая подсветка ARGB. Сведений об ориентировочной цене пока нет.