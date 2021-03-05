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Приключение Before Your Eyes предложит «проморгать» самые важные моменты своей жизни

Издательство Skybound Games на своём официальном сайте представило Before Your Eyes — эмоциональное сюжетное приключение от независимой лос-анджелесской студии GoodbyeWorld Games.

События Before Your Eyes разворачиваются после смерти главного героя, которому теперь нужно оглянуться на оставленную позади жизнь и заново пережить самые важные её эпизоды.

Разработчики обещают содержательную, трогательную и личную историю, а также уникальное управление. Контролировать ход сюжета предстоит собственными глазами, а именно — то и дело моргая (процесс фиксируется веб-камерой).

«Не можем дождаться, когда игроки смогут опробовать [Before Your Eyes], чтобы наконец испытать этот совершенно новый способ повествования», — поделился творческий руководитель проекта Грэм Паркс (Graham Parkes).

Глава Skybound Games Иэн Хоу (Ian Howe) добавил: «Многие из нас в Skybound прослезились, проходя [Before Your Eyes], и для меня честь помочь этой невероятно изобретательной команде выпустить столь искусную и жизненную игру».

Скриншоты Before Your Eyes
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Before Your Eyes представляет собой расширенную версию дебютной работы GoodbyeWorld Games — Close Your, — удостоившейся наград на Game Developers Choice (2014) и Independent Games Festival (2015).

Официально Before Your Eyes заявлена только для PC (Steam). Страница в сервисе цифровой дистрибуции Valve у проекта уже есть, как и точная дата выхода — 8 апреля текущего года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс,
Теги: before your eyes, goodbyeworld games, skybound games
before your eyes, goodbyeworld games, skybound games
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