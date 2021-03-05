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У Blizzard «практически не осталось» проектов для создания ремастеров, так что можно надеяться на новые игры

Издание CNET пообщалось с президентом Blizzard Entertainment Джеем Алленом Брэком (J. Allen Brack) и старшим вице-президентом Алленом Адамом (Allen Adham). Последний заявил в интервью, что у студии не осталось проектов, чтобы выпускать ремастеры. Поэтому в будущем пользователи смогут увидеть новые игры от Blizzard.

Diablo IV

Diablo IV

Заявление Аллена Адама гласит: «Стоит отметить, что у нас практически не осталось проектов для создания ремастеров. Так что в будущем вы можете ожидать увидеть что-то новое. Раньше мы выпускали игру и, возможно, один или два патча к ней, а затем переходили к следующему проекту. А теперь мы живём в этом новом мире постоянной поддержки [игр]. Это означает, что циклы разработки стали дольше, команды разрослись и требования к нашим успешным запущенным проектам возросли — сейчас нужно больше времени, чтобы выпустить новинку. Но для ясности стоит отметить, что наш конвейер разработки сейчас так же богат, как и когда-либо. У нас есть новые команды, которые работают над новыми играми и жанрами».

Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected

Напомним: в 2021 году Blizzard Entertainment собирается выпустить Diablo II: Resurrected, а в дальнейшем компания отправит на полки магазинов Diablo IV и Overwatch 2. В текущем году эти игры точно не выйдут.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: blizzard entertainment
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