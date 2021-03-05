Porsche представила электрический универсал-внедорожник Taycan Cross Turismo

Производитель спортивных автомобилей Porsche расширил ассортимент своего семейства электрических спортивных автомобилей Taycan новой универсальной внедорожной версией. Как и в случае со спортивным седаном Taycan, выпускаемым с 2019 года, модель Taycan Cross Turismo оснащена новаторским электроприводом и скоростной 800-вольтовой зарядкой.

Новое высокотехнологичное шасси с полным приводом и адаптивной пневмоподвеской обеспечивает отличную динамику на бездорожье. Потребление электроэнергии составляет 29,4–28,1 кВт·ч на 100 км пути. Производитель обеспечил в универсале на тридцать шесть миллиметров больше места для пассажиров на задних сиденьях и свыше 1200 литров дополнительного пространства для багажа по сравнению с седаном.

Porsche делает большую ставку на электромобили: в 2025 году половина всех новых автомобилей, которые компания будет поставлять на рынок, будут иметь электропривод (то есть речь идёт о полноценных электрокарах и гибридах). В 2020 году каждый третий автомобиль, который компания поставляла на рынок Европы, уже имел электрический силовой агрегат.

Представлено четыре основные комплектации Taycan Cross Turismo. Все машины в базовой версии получают батарейный блок Performance Battery Plus, общая ёмкость которого составляет 93,4 кВт·ч. Модельный ряд представлен:

Taycan 4 Cross Turismo: мощность — 380 л. с.; потребление электроэнергии — 28,1 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 476 л. с.; разгон до 100 км/ч за 5,1 секунды; максимальная скорость — 220 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 389–456 км;

Taycan 4S Cross Turismo: мощность — 490 л. с.; потребление электроэнергии — 28,1 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 571 л. с.; разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды; максимальная скорость — 240 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 388–452 км;

Taycan Turbo Cross Turismo: мощность — 625 л. с.; потребление электроэнергии — 28,7 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 680 л. с.; разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды; максимальная скорость — 250 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 395–452 км;

Taycan Turbo S Cross Turismo: мощность — 625 л. с.; потребление электроэнергии — 29,4 кВт·ч на 100 км пути в смешанном цикле; максимальная мощность в режиме управления запуском — 761 л. с.; разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды; максимальная скорость — 250 км/ч; дальность хода на одном заряде — до 388–419 км.

Высокотехнологичное шасси с полным приводом и адаптивной пневмоподвеской входит в стандартную комплектацию всех четырёх моделей. Дополнительный внедорожный пакет увеличивает дорожный просвет на 30 мм и позволяет использовать машину в условиях плохих дорог. Стандартный «Гравийный режим» также повышает пригодность новой модели для езды по неровным дорогам.

Элементы внедорожного дизайна включают в себя отделку колёсных арок, новые передние, задние и боковые пороги. В рамках пакета внедорожного дизайна Cross Turismo имеет специальные закрылки по углам переднего и заднего бамперов, а также на концах порогов. Они создают эффектный внешний вид, а также повышают защиту от камней.

Специально для Taycan Cross Turismo Porsche разработала заднюю универсальную стойку для трех велосипедов, которая подходит для любых моделей. Одной из её особенностей является то, что задняя дверь багажника при установке велосипедов не блокируется. Кстати, Porsche одновременно представила два очень дорогих электровелосипеда — eBike Sport и eBike Cross.

Мировая премьера нового Porsche Taycan Cross Turismo состоялась виртуально в студии Hyperbowl в Мюнхенском выставочном центре. Эта впечатляющая новая студия объединяет миры кино и реальности: изогнутая на 270 градусов светодиодная стена длиной 40 метров и высотой 5,5 м сочетается со светодиодным потолком, обеспечивая экран площадью 478 квадратных метров с 70 миллионами пикселей. Мировая премьера транслировалась на сайте newstv.porsche.com и её можно посмотреть там в любое время.