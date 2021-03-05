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Hyundai построит в Китае завод по выпуску водородных топливных элементов

Компания Hyundai провела виртуальную церемонию закладки фундамента завода HTWO в Гуанчжоу (Китай) — своего первого предприятия по производству водородных топливных элементов за пределами Южной Кореи.

Изображения Hyundai

Изображения Hyundai

Hyundai активно развивает направление транспортных средств с силовыми установками на водороде. Так, ещё в 2013 году компания выпустила первый в мире серийный электромобиль на топливных элементах — модель ix35. Затем последовали водородный кроссовер Hyundai NEXO, тяжёлый грузовик на топливных элементах XCIENT Fuel Cell и водородный электробус.

Сейчас Hyundai реализует стратегию Fuel Cell Vision 2030, которая предполагает увеличение ежегодного производства водородных систем на топливных элементах до 700 000 единиц к 2030 году. Строительство завода в КНР поможет в реализации данного проекта.

Новое предприятие получило название HTWO Гуанчжоу: в его состав войдут собственно завод по производству систем топливных элементов, а также центр инноваций. Комплекс займёт площадь около 207 000 квадратных метров; завершение строительства запланировано на вторую половину 2022 года. Объём годового производства поначалу составит 6500 систем топливных элементов, а в перспективе этот показатель возрастёт.

«Hyundai Motor Group возглавит продвижение инноваций в сфере экологически чистой мобильности, используя стратегические партнёрские связи, технологии мирового уровня, потенциал водородного бизнеса и ноу-хау в данной области. Группа намерена занять лидирующие позиции по достижению углеродной нейтральности за счёт увеличения производства ведущих в мире систем водородных топливных элементов, которое позволит сделать их доступными источниками энергии для различных отраслей», — отмечает компания. 

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: hyundai, топливные элементы, электрокар, электромобиль, автомобиль
hyundai, топливные элементы, электрокар, электромобиль, автомобиль
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