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Ведущий гейм-дизайнер Hogwarts Legacy покинет Avalanche Software из-за видео трёхлетней давности

Ведущий гейм-дизайнер Hogwarts Legacy Трой Ливитт (Troy Leavitt) принял решение уйти со своей должности и покинуть студию Avalanche Software. Причиной стал недавний скандал, из-за которого часть пользователей принялись критиковать будущую игру во вселенной «Гарри Поттера». Дошло даже до того, что Hogwarts Legacy запретили обсуждать на форуме ResetEra.

В личном микроблоге Трой Ливитт написал: «1. Я принял решение расстаться с Avalanche Software. Я могу сказать только хорошее об игре, команде разработчиков и WB Games. 2. Скоро я опубликую на своём YouTube-канале ролик о сложившейся ситуации».

Собственно, канал Троя Ливитта и послужил причиной скандала. Две недели назад блогер Лиам Робертсон (Liam Robertson) опубликовал на своём аккаунте в Twitter сообщение, в котором обратил внимание на видео теперь уже бывшего гейм-дизайнера Hogwarts Legacy. В этих роликах разработчик активно критиковал SJW-сообщество, движение MeToo, «культуру отмены» и так далее. И хотя YouTube-канал Троя Ливитта не обновлялся больше двух лет, его тогдашние высказывания сейчас возмутили часть сообщества. К ней, судя по всему, принадлежали и администраторы форума ResetEra, которые запретили обсуждать грядущее творение Avalanche Software на своём ресурсе.

Напомним: Hogwarts Legacy выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата пока неизвестна. 

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. interactive entertainment
hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. interactive entertainment
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