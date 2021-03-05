Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру

Шесть ветеранов индустрии с опытом работы в Riot Games, Blizzard Entertainment, Valve и Bungie учредили студию Theorycraft Games и объявили о привлечении инвестиций на разработку своей первой совместной игры.

Генеральным директором Theorycraft Games стал бывший исполнительный вице-президент League of Legends Джо Тунг (Joe Tung). Наряду с ним в компании также значатся:

технический директор Майкл Эванс (Michael Evans) — занимал аналогичную должность в командах разработки Valorant и Overwatch;

творческий руководитель Майк Типул (Mike Tipul) — занимал аналогичную должность в Bungie;

художественный руководитель Моби Франк (Moby Francke) — занимал аналогичную должность в командах разработки Valorant, League of Legends, Dota 2 и Team Fortress 2;

операционный директор Ариб Пирани (Areeb Pirani) — бывший глава финансового отдела при франшизе League of Legends;

старший художник Джошуа Моррисон (Joshua Morrison) — занимал аналогичную должность в Bungie.

Что касается инвестиций, то они оцениваются в $37,5 млн. Наибольшая доля в сумме принадлежит китайской компании NetEase, а вложениями поменьше отметились NEA, BITKRAFT Ventures, Griffin Gaming Partners и SISU Game Ventures.

Добытые финансы руководство Theorycraft Games потратит на «найм разносторонних и мотивированных талантов» и разработку своего дебютного проекта — многопользовательской онлайн-игры, которая выйдет на нескольких платформах.

«Мы хотим создавать глубокие, рассчитанные на десятки тысяч часов игры, которыми лучше всего наслаждаться с друзьями», — в приуроченном к анонсу интервью VentureBeat заявил Тунг.

Подробностей о проекте пока мало: разработчики надеются реализовать кроссплатформенный мультиплеер и собираются привлекать к производству сообщество игроков.