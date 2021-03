Создатель A Way Out и It Takes Two: «Cyberpunk 2077 получила слишком много несправедливой критики»

Джефф Кейли (Geoff Keighley) провёл в прямом эфире беседу с Юсефом Фаресом (Josef Fares) — основателем Hazelight Studios, известной по A Way Out. Сейчас она готовится выпустить свой следующий проект, It Takes Two, что и стало темой разговора. Когда общение подходило к концу, пользователи из чата начали задавать вопросы Юсефу Фаресу. В процессе была затронута тема Cyberpunk 2077, и руководитель Hazelight высказался по поводу ситуации вокруг ролевого экшена от CD Projekt RED.

Как передаёт портал The Gamer со ссылкой на первоисточник, сначала Юсефа Фареса спросили, как проходило создание It Takes Two в условиях пандемии COVID-19. Руководитель ответил, что удалось завершить сессии с захватом движений в перерывах между карантинами. А так как это была самая сложная часть производства в условиях самоизоляции, Hazelight Studios успела закончить игру вовремя.

Затем разговор коснулся переноса проектов вообще и Cyberpunk 2077 в частности. На обсуждение багов и проблем в недавнем ролевом экшене от CD Projekt RED Юсеф Фарес отреагировал следующими словами: «Cyberpunk получила слишком много несправедливой критики». Руководитель Hazelight также отметил, что пользователи устроили «охоту на ведьм». Вероятно, директор имел в виду угрозы расправы, которые получали разработчики из CD Projekt RED после релиза Cyberpunk 2077.

Напомним: It Takes Two выйдет 26 марта 2021 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.