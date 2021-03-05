NVIDIA выпустила драйвер GeForce 461.81 с рядом исправлений

Вместе с видеокартой GeForce RTX 3060 компания NVIDIA в конце февраля выпустила графический драйвер GeForce 461.72 с сертификацией WHQL. Теперь пришло время GeForce 461.81 Hotfix с дополнительными заплатками в том числе для популярных игр.

В рамках программы Game Ready драйвер GeForce 461.72 принёс поддержку демоверсии Outriders, технологии DLSS в Nioh 2: The Complete Edition и Mount & Blade II: Bannerlord, а также NVIDIA Reflex — в Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Обновление 461.81 устраняет следующие выявленные проблемы основного драйвера:

в Fortnite оптимизирован кеш шейдеров для уменьшения запинок на некоторых конфигурациях ПК;

устранены мерцания на GeForce GTX 1660 Super в верхней части монитора;

в Red Dead Redemption 2 в режиме Vulkan исчезли чёрные точки;

перестали подтормаживать некоторые настольные приложения при перемещении окошек;

устранены сбои в режиме NVIDIA Surround при использовании 4K через HDMI 2.1;

в Rocket League матчи стали загружаться быстрее;

Detroit: Become Human перестала вылетать при запуске с включённым режимом резкости Image Sharpening.

Загрузить NVIDIA GeForce Game Ready 461.81 Hotfix можно в версиях для ноутбуков и настольных ПК с 64-бит Windows 10 через приложение GeForce Experience или с сайта NVIDIA. Драйвер датирован 4 марта и поддерживает видеокарты семейства GeForce 600 и выше.