Оператор МТС объявил сегодня, 5 марта 2021 года, о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети с поддержкой технологии 5G. Скорость передачи данных в ней достигает 1,5 Гбит/с при минимальных задержках.

Сеть, использующая частотный диапазон 4,9 ГГц, введена в строй в Москве. Правда, в настоящее время самостоятельное подключение к ней невозможно.

«Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика», — говорится в сообщении МТС.

Отобранные пользователи получат SMS-уведомление с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G». После этого они смогут работать в интернете без ограничений по скорости и объёму потреблённых данных, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях. Более того, эта услуга не тарифицируется.

Сейчас 5G-сеть МТС действует в четырнадцати зонах на территории российской столицы. Их полный список приведён ниже: