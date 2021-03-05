3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостисети и коммуникацииМТС запустила первую в России пользовате...
Новости Hardware

МТС запустила первую в России пользовательскую сеть 5G — скорость до 1,5 Гбит/с и доступ по приглашениям

Оператор МТС объявил сегодня, 5 марта 2021 года, о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети с поддержкой технологии 5G. Скорость передачи данных в ней достигает 1,5 Гбит/с при минимальных задержках.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Сеть, использующая частотный диапазон 4,9 ГГц, введена в строй в Москве. Правда, в настоящее время самостоятельное подключение к ней невозможно.

«Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика», — говорится в сообщении МТС.

Отобранные пользователи получат SMS-уведомление с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G». После этого они смогут работать в интернете без ограничений по скорости и объёму потреблённых данных, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях. Более того, эта услуга не тарифицируется.

Сейчас 5G-сеть МТС действует в четырнадцати зонах на территории российской столицы. Их полный список приведён ниже:

  • Никольский пассаж, Ветошный переулок;
  • Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;
  • Ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
  • Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
  • Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
  • Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
  • ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
  • Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
  • Университетская площадь у здания МГУ,
  • Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
  • Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
  • Развлекательный центр «Остров мечты»;
  • Главная аллея и каток ВДНХ;
  • Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минцифры пообещало, что россияне не останутся без домашнего интернета на следующей неделе
На Российской антарктической станции Прогресс появился Интернет вещей
Подземный LTE: МТС развернула частную 4G-сеть на глубине 400 м
У МТС появились виртуальные eSIM-карты и подключить их можно дистанционно
Китай готовит постановление об ограничении мощности беспроводной зарядки смартфонов
В России разрешат увеличить мощность базовых станций в четыре раза, а могут и в десять
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: 5g, мтс, сотовая связь, сотовые сети, москва
5g, мтс, сотовая связь, сотовые сети, москва
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 250
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 217
Компьютер месяца — март 2021 года 115
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479 106

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
Многие россияне могут остаться без домашнего интернета на следующей неделе
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 5 мин.
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 24 мин.
Сделка Microsoft с Пентагоном на $10 млрд вновь оказалась под угрозой 39 мин.
IBM z/OS готовится к крупному обновлению в сентябре 49 мин.
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта 2 ч.
Стали известны продажи игр и консолей в Великобритании за 2020 год: FIFA 21 и Switch лидируют 2 ч.
«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One 2 ч.
Создатели Call of Duty: Mobile и Honor of Kings объявили набор сотрудников для кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5 3 ч.
Слухи: у Pro-модели Nintendo Switch появятся эксклюзивные игры 3 ч.
В этом месяце в Hitman 3: сезонное событие в Берлине, финал Deluxe Escalation и контракты 4 ч.
OPPO стал самым популярным брендом смартфонов в Китае, опередив Vivo, Huawei и Xiaomi 10 мин.
Зарядка Nubia Red Magic 6 Pro мощностью 120 Вт оказалась быстрее, чем заявил производитель 59 мин.
Volkswagen значительно ускорит переход на выпуск электромобилей 2 ч.
SMIC сможет закупать иностранное оборудование, но не для передовых техпроцессов 2 ч.
Первым планшетом Apple с OLED-экраном станет 10,9-дюймовый iPad Air 3 ч.
«Рикор» начала выпускать системы хранения данных с поддержкой до 36 накопителей 4 ч.
В Индии выпустят очень дешёвый ноутбук на Android и процессоре Snapdragon 665 4 ч.
ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6 4 ч.
Представлена плата Axiomtek IMB700 для систем на чипах Intel Ice Lake-SP 4 ч.
EIZO представила сенсорный монитор DuraVision FDF2182WT с поддержкой перьевого ввода и режима планшета 4 ч.