Оператор МТС объявил сегодня, 5 марта 2021 года, о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети с поддержкой технологии 5G. Скорость передачи данных в ней достигает 1,5 Гбит/с при минимальных задержках.
Сеть, использующая частотный диапазон 4,9 ГГц, введена в строй в Москве. Правда, в настоящее время самостоятельное подключение к ней невозможно.
«Выбор участников пилотного проекта, использующих смартфоны с поддержкой диапазона n79, будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к пилотным локациям, профиле потребления услуг и интернет-трафика», — говорится в сообщении МТС.
Отобранные пользователи получат SMS-уведомление с приглашением подключиться к пилотной сети через активацию опции «Доступ к 5G». После этого они смогут работать в интернете без ограничений по скорости и объёму потреблённых данных, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях. Более того, эта услуга не тарифицируется.
Сейчас 5G-сеть МТС действует в четырнадцати зонах на территории российской столицы. Их полный список приведён ниже:
- Никольский пассаж, Ветошный переулок;
- Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;
- Ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
- Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
- Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
- Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
- ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
- Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
- Университетская площадь у здания МГУ,
- Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
- Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
- Развлекательный центр «Остров мечты»;
- Главная аллея и каток ВДНХ;
- Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.
Источник:
Все комментарии премодерируются.