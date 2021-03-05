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AMD подтвердила приближающийся анонс мобильных видеокарт Radeon RX 6000

Графическая архитектура AMD RDNA 2 скоро появится в ноутбуках. Во время мероприятия, на котором была представлена видеокарта Radeon RX 6700 XT, Скотт Херклеман (Scott Herkleman) подтвердил, что видеокарты с новой архитектурой придут в мобильный сегмент. На одном из слайдов был показан ноутбук, очень похожий на MSI Bravo, который был обозначен как носитель RX 6000.

Выпуск ноутбуков на базе графических карт Radeon RX 5000M оказался не совсем удачным. Было выпущено всего несколько лэптопов с графическими процессорами RDNA первого поколения. Мобильные компьютеры с дискретными Radeon RX 5500M и RX 5600M сложно найти в продаже, поскольку выбор обычно ограничивается моделями производства MSI и Dell. Ещё сложнее обнаружить в продаже устройство со старшим мобильным графическим ускорителем Radeon RX 5700M. Фактически, он был доступен эксклюзивно в составе игрового решения Dell Alienware Area-51m R2.

AMD, как обычно, скрывает детали грядущих мобильных видеокарт. На данный момент утечки от Патрика Шура (Patrick Schur), известного инсайдера, указывают лишь на значение TGP грядущих GPU. Ресурс VideoCardz составил две таблицы, в которых указаны все известные на данный момент целевые показатели мощности мобильных графических процессоров NVIDIA и AMD и их возможные характеристики. Следует учесть, что обе таблицы являются чисто умозрительными и основаны только на утечках и предположениях.

По мнению ресурса, AMD может выпустить больше моделей мобильных видеокарт Radeon RX 6000, чем в прошлом поколении. Подробностей о графическом чипе с кодовым названием Navi 24 по-прежнему очень мало, но совершенно ясно, что он ляжет в основу видеокарт начального уровня, например, Radeon RX 6300M.

По некоторым слухам, мобильный чип Navi 22 получит 192- и 160-битные интерфейсы памяти. Это может говорить о том, что старшие модели мобильных Radeon смогут предложить 12 и 10 Гбайт видеопамяти соответственно. Возможно, на этом чипе будут построены Radeon RX 6800M и RX 6700M. Navi 22 предложит до 40 вычислительных блоков, что в целом даст 2560 потоковых процессоров, а урезанный чип может иметь 2304 потоковых процессоров, что позволит ему заполнить пространство между полными версиями Navi 22 и Navi 23.

Источник также предполагает, что обе модели на графическом процессоре Navi 23 должны получить 128-битную шину памяти, конфигурация которой может состоять из 8 или 4 Гбайт. Эти карты предложит до 2048 потоковых процессоров.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки, видеокарты,
Теги: rdna 2, amd, amd radeon, ноутбуки
rdna 2, amd, amd radeon, ноутбуки
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